В ГКП «КТЭК» пройдут общественные слушания на тему экологии

Костанайцев 20 июня приглашают обсудить экологические риски, связанные с реализацией новых проектов ГКП «КТЭК».

Фото ktek.kz

В планах у теплокомпании провести реконструкцию котельной Костанайской ТЭЦ с заменой силовых трансформаторов на ПС «Заводская».

Тепловики хотят узнать мнения экологов, специалистов сферы ЖКХ и простых костанайцев о том, как вышеуказанные работы повлияют на окружающую среду.

На слушаниях выступит с докладом представитель областного управления природопользования.



Слушания назначены на 10.00 среды 20 июня. Место проведения - ул. Бородина, 231, актовый зал ГКП «КТЭК».