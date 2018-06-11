 
Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В ГКП «КТЭК» пройдут общественные слушания на тему экологии

Татьяна НАЗАРУК

11 июня 2018, 09:56 |  Общество

Костанайцев 20 июня приглашают обсудить экологические риски, связанные с реализацией новых проектов ГКП «КТЭК».

Фото ktek.kz

В планах у теплокомпании провести реконструкцию котельной Костанайской ТЭЦ с заменой силовых трансформаторов на ПС «Заводская».

Тепловики хотят узнать мнения экологов, специалистов сферы ЖКХ и простых костанайцев о том, как вышеуказанные работы повлияют на окружающую среду.

На слушаниях выступит с докладом представитель областного управления природопользования.

Слушания назначены на 10.00 среды 20 июня. Место проведения - ул. Бородина, 231, актовый зал ГКП «КТЭК».

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.06.18 15:29 SMART-центр планируют построить в Костанае
11.06.18 15:06 В Верховном суде ответили на обращение журналиста Вадима Борейко по иску к Ratel.kz
11.06.18 14:20 В ГКП «Костанай-Су» объяснили, чем очистка воды с помощью соли лучше обеззараживания хлором
11.06.18 13:35 Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
11.06.18 13:02 Сбежавшего заключенного задержали в Костанайской области
11.06.18 11:10 С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
11.06.18 10:42 Дождавшиеся ремонта жители ул. Транспортной в Костанае опасаются подтопления их домов
10.06.18 22:38 Живая музыка, стриптиз и мотоконкурсы - фестиваль “Шелковый путь”, организованный костанайским мотоклубом, продлился три дня
10.06.18 22:11 Назарбаев предложил расплачиваться нацвалютой в странах ШОС
10.06.18 21:17 Рассылку о бесплатных iPhone X от "Технодома" назвали ложной

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Тот самый
Re: В ГКП «КТЭК» пройдут общественные слушания на тему экологии
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таааак! Ещё один способ поднять тарифы?
Профайл




Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 205
Пользователей: 6
Всего: 211

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх