Холодную воду отключат в центре Костаная из-за ремонтных работ
Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения от перекрестка ул.Сьянова с ул. Тәуелсиздик до перекрестка ул. Баймагамбетова с ул. Тәуелсиздик будет прекращена подача питьевой воды 8 июня с 8:00 до 22:00 по следующим адресам:
- ул.Алтынсарина, 120, 122, 114, 116, 118
- ул.Пушкина, 54
- ул.Касымханова, 66, 68, 70, 72, 74
- ул.Толстого, 50, 54, 62, 53, 51
- пр. Аль–Фараби, 67
- пр. Абая, 153, 155
- ул. Дулатова, 89
- ул. Тәуелсиздик, 27, 35, 37
- частный сектор по ул. Тәуелсиздик от ул.Сьянова до ул.Каирбекова.
А также социальные объекты:
Гостиница «Медео», почтамт, суд № 2 (по ул. Тәуелсиздик), магазин «Спортмастер», городской архив, гостиница «Айдана Плаза», военная прокуратура, ТОО «ЖАН», «Цесна Банк», прокуратура, спортивный комплекс «Динамо», аптека № 59, филиал АО «Казахтелеком», "Макдональдс", банк «Центркредит», библиотека им. Толстого, музыкальная школа, департамент юстиции (ул. Тәуелсиздик, 38), ТЦ «Март», ГОВД (ул. Тәуелсиздик, 36), ЦУМ, банк «Хоум кредит», Бизнес-центр, городской акимат, семейный развлекательный центр «Кукуруза», НАО «Департамент земельного кадастра и технического обслуживания недвижимости», общественный туалет (по ул.Касымханова).
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 0
Всего: 127
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: а ты свечку держал? или его телефон? или как обычно по себе судишь обоснуй как обычно !Я по сравнению даже с тобой, по блютузу разговариваю,а ты я смотрю один из водятлов? Ипрочти...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты 1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было.. 2 Вот и результат.. Где я сказал что Сначала, то есть вперед меня они гоняли, лет эдак...
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов? У нас проложили.. Только выходишь с крыльца и бац,...
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
В Рудном недавно 5ти летнего на пешеходе на смерть сбили, с бабушкой.. Она жива осталась. Потому что 5ти летний пасан быстро шел по видимому и не знал абсолютно всех правил? Да уж..
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком пардон, не было такого.