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seroff
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: а ты свечку держал? или его телефон? или как обычно по себе судишь обоснуй как обычно !Я по сравнению даже с тобой, по блютузу разговариваю,а ты я смотрю один из водятлов? Ипрочти...
07.06.18 19:11
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты 1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было.. 2 Вот и результат.. Где я сказал что Сначала, то есть вперед меня они гоняли, лет эдак...
07.06.18 19:07
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов? У нас проложили.. Только выходишь с крыльца и бац,...
07.06.18 19:02
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
В Рудном недавно 5ти летнего на пешеходе на смерть сбили, с бабушкой.. Она жива осталась. Потому что 5ти летний пасан быстро шел по видимому и не знал абсолютно всех правил? Да уж..
07.06.18 18:52
Медный
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком пардон, не было такого.
07.06.18 18:52
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Холодную воду отключат в центре Костаная из-за ремонтных работ

7 июня 2018, 08:48 |  ЖКХ

Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения от перекрестка ул.Сьянова с ул. Тәуелсиздик до перекрестка ул. Баймагамбетова с ул. Тәуелсиздик будет прекращена подача питьевой воды 8 июня с 8:00 до 22:00 по следующим адресам:

- ул.Алтынсарина, 120, 122, 114, 116, 118

- ул.Пушкина, 54 

- ул.Касымханова, 66, 68, 70, 72, 74

- ул.Толстого, 50, 54, 62, 53, 51

- пр. Аль–Фараби, 67

- пр. Абая, 153, 155 

- ул. Дулатова, 89  

- ул. Тәуелсиздик, 27, 35, 37

- частный сектор по ул. Тәуелсиздик от ул.Сьянова до ул.Каирбекова.

А также социальные объекты:

Гостиница «Медео», почтамт, суд № 2 (по ул. Тәуелсиздик), магазин «Спортмастер», городской архив, гостиница «Айдана Плаза», военная прокуратура, ТОО «ЖАН», «Цесна Банк», прокуратура, спортивный комплекс «Динамо», аптека № 59, филиал АО «Казахтелеком», "Макдональдс", банк «Центркредит», библиотека им. Толстого, музыкальная школа, департамент юстиции (ул. Тәуелсиздик, 38), ТЦ «Март», ГОВД (ул. Тәуелсиздик, 36), ЦУМ, банк «Хоум кредит», Бизнес-центр, городской акимат, семейный развлекательный центр «Кукуруза», НАО «Департамент земельного  кадастра и технического обслуживания недвижимости», общественный туалет (по ул.Касымханова).
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Холодную воду отключат в центре Костаная из-за ремонтных...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без воды общепит по идее не должен работать, да и в офисе целый день без воды некомфортно
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