Холодную воду отключат в центре Костаная из-за ремонтных работ

Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения от перекрестка ул.Сьянова с ул. Тәуелсиздик до перекрестка ул. Баймагамбетова с ул. Тәуелсиздик будет прекращена подача питьевой воды 8 июня с 8:00 до 22:00 по следующим адресам:

- ул.Алтынсарина, 120, 122, 114, 116, 118

- ул.Пушкина, 54

- ул.Касымханова, 66, 68, 70, 72, 74

- ул.Толстого, 50, 54, 62, 53, 51

- пр. Аль–Фараби, 67

- пр. Абая, 153, 155

- ул. Дулатова, 89

- ул. Тәуелсиздик, 27, 35, 37

- частный сектор по ул. Тәуелсиздик от ул.Сьянова до ул.Каирбекова.

А также социальные объекты:

Гостиница «Медео», почтамт, суд № 2 (по ул. Тәуелсиздик), магазин «Спортмастер», городской архив, гостиница «Айдана Плаза», военная прокуратура, ТОО «ЖАН», «Цесна Банк», прокуратура, спортивный комплекс «Динамо», аптека № 59, филиал АО «Казахтелеком», "Макдональдс", банк «Центркредит», библиотека им. Толстого, музыкальная школа, департамент юстиции (ул. Тәуелсиздик, 38), ТЦ «Март», ГОВД (ул. Тәуелсиздик, 36), ЦУМ, банк «Хоум кредит», Бизнес-центр, городской акимат, семейный развлекательный центр «Кукуруза», НАО «Департамент земельного кадастра и технического обслуживания недвижимости», общественный туалет (по ул.Касымханова).