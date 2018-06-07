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Леса в Костанайской области горят рекордными темпами

Артём МАРУСИЧ

6 июня 2018, 17:52 |  Происшествия

Статистику по лесным пожарам озвучила на брифинге 5 июня руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Анара САЛАМАТОВА.

- В текущем году начало пожароопасного сезона было 15 апреля, - отметила она. - Специалистами территориальной инспекции были проведены проверки учреждений лесного хозяйства на предмет готовности их к пожароопасному сезону. По результатам проверок были выставлены баллы готовности, согласно которым ни одно из учреждений лесного хозяйства у нас к пожароопасному сезону готовым не оказалось. Проведены проверки особо охраняемых природных территорий - "Алтын Дала", государственный природный резерват, и Наурзумский государственный природный заповедник. Выданы предписания об устранении нарушений.

С начала пожароопасного сезона зафиксировано 30 пожаров на территории государственного лесного фонда области. Общая площадь возгораний - 8 980 га, в том числе 432 гектара - леса. Площадь семи пожаров составила более 3 га в каждом, пяти пожаров - по 25 га и более. По этим возгораниям проводили служебные расследования специалисты инспекции с привлечением сотрудников ДЧС и управления природных ресурсов.

Самый крупный пожар был на территории Наурзумского заповедника - площадь составила 7 145 га. В отношении должностных  лиц заповедника возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

- Основная причина возникновения лесных пожаров - переход огня с сопредельных территорий, сельскохозяйственных полей, - отметила Саламатова. - Из 30 пожаров 4 произошли из-за сельхозпалов, 2 - по вине населения и 5 - из-за грозовых разрядов. Данная цифра очень велика, так как лето только началось. В связи с чем просим соблюдать правила пожарной безопасности.

В 2017 году в Костанайской области было зафиксировано 33 лесных пожара. Как отметила Анара Саламатова, регион выходит на первые места в республике по этому показателю.

На брифинге также сообщили, что главная проблема - финансирование учреждений лесного хозяйства. Не хватает техники и противопожарного оборудования. А то, что имеется, в изношенном состоянии. 
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