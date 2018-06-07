Назарбаев поддержал предложение Машкевича

Предложение Александра Машкевича о создании национальной экосистемы по работе с данными в Казахстане поддержал Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Необходимо подумать о консолидировании усилий бизнеса и государства с целью создания национальной системы работы с данными - промышленными, финансовыми, поведенческими и персональными. В Казахстане существует множество источников данных - только в госорганах более 400 различных информационных систем. Но все они разрозненны, практически недоступны для рынка. Бизнес, к сожалению, сегодня использует импортные системы аналитики, фактически обогащая своими данными транснациональные корпорации. Мы предлагаем это делать в Казахстане", - сказал председатель совета менеджеров компании ERG Александр Машкевич.

Он заявил о необходимости разрешить раскрывать обществу все данные, за исключением охраняемых государством.

"Национальный центр хранения данных, сформированный всеми игроками рынка, поможет упорядочить, структурировать и облегчить доступ и для ученых, аналитиков и для профессионалов госуправления. ERG готова внести свой вклад, начиная от передачи своих данных, экспертизы и заканчивая участием в строительстве центра. (...) Параллельно предлагаем создать другую системную структуру - Национальный центр аналитики данных, например, на базе Назарбаев Университета.Он позволит поднять качество обработки данных и сформировать актуальные задачи для отечественного рынка и решений, основанных на реальных потребностях как бизнеса, так и государства", - рассказал бизнесмен.

Кроме того, Машкевич предложил оказать поддержку венчурным фондам и создать единый закон о данных вместо семи законов, которые регулируют систему сегодня.

"Выступление господина Машкевича мы поддерживаем. Здесь нужны опыт и непосредственное участие наших иностранных партнеров", - отметил Президент Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в Астане проходит XXXI пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана. Нурсултан Назарбаев поблагодарил инвесторов за поддержку государства и сообщил, что проблем и ошибок хватает, так что работы еще достаточно.