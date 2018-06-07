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Назарбаев поддержал предложение Машкевича

6 июня 2018, 16:59 |  Государство

Предложение Александра Машкевича о создании национальной экосистемы по работе с данными в Казахстане поддержал Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Александр Машкевич. Фото Ярослав Радловский©

Фото с сайта tengrinews.kz

"Необходимо подумать о консолидировании усилий бизнеса и государства с целью создания национальной системы работы с данными - промышленными, финансовыми, поведенческими и персональными. В Казахстане существует множество источников данных - только в госорганах более 400 различных информационных систем. Но все они разрозненны, практически недоступны для рынка. Бизнес, к сожалению, сегодня использует импортные системы аналитики, фактически обогащая своими данными транснациональные корпорации. Мы предлагаем это делать в Казахстане", - сказал председатель совета менеджеров компании ERG Александр Машкевич.

Он заявил о необходимости разрешить раскрывать обществу все данные, за исключением охраняемых государством.

"Национальный центр хранения данных, сформированный всеми игроками рынка, поможет упорядочить, структурировать и облегчить доступ и для ученых, аналитиков и для профессионалов госуправления. ERG готова внести свой вклад, начиная от передачи своих данных, экспертизы и заканчивая участием в строительстве центра. (...) Параллельно предлагаем создать другую системную структуру - Национальный центр аналитики данных, например, на базе Назарбаев Университета.Он позволит поднять качество обработки данных и сформировать актуальные задачи для отечественного рынка и решений, основанных на реальных потребностях как бизнеса, так и государства", - рассказал бизнесмен.

Кроме того, Машкевич предложил оказать поддержку венчурным фондам и создать единый закон о данных вместо семи законов, которые регулируют систему сегодня.

"Выступление господина Машкевича мы поддерживаем. Здесь нужны опыт и непосредственное участие наших иностранных партнеров", - отметил Президент Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в Астане проходит XXXI пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана. Нурсултан Назарбаев поблагодарил инвесторов за поддержку государства и сообщил, что проблем и ошибок хватает, так что работы еще достаточно.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а как у них в Израиле..
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§ сайлау курманов
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2751
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.06.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нафига это ему надо
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§ Добринцофф
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6066
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.06.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начните с малого,сделайте хотя бы просто ТО своим терминалам в Евразийском на Дулатова,а то пока денежку закинешь,автомат её несколько раз выплюнет.
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§ 112
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
своим терминалам в Ев

Год платил там за комп племяшу, тоже намучился.
А в банке Ф, целая система, забыл блин че она мне говорила чтоб купюра прошла, потереть что ли об экран, вот блин, забыл..
Ну как вариант плюнуть на нее слева на право три раза..
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§ Медный
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2365
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.06.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
будет ли что-то делаться без получения личной выгоды? Я думаю, что нет. По моему мнению, данные граждане хотят сначала вложиться, а затем монополизировать рынок "стат информации", также продавая данные о нас транснациональным корпорациям.
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§ 112
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все таки я немного не понял..
Какие еще данные обо мне раскрыть предлагает этот почетный гражданин Израиля, то есть проживающий там и гражданин Канады судя по Википедии?
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§ Медный
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2365
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.06.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
о создании национальной экосистемы

порой кажется что они уже совсем не думают что говорят или пишут, а люди уже настолько отупели, что не знают значения даже простых слов :-x

Цитата:
Экосисте́ма, или экологи́ческая систе́ма — биологическая система (биогеоценоз), состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними.
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§ таноми52
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Цитата:
о создании национальной экосистемы

порой кажется что они уже совсем не думают что говорят или пишут,


Тоже озадачилась. Подумалось, может, наш местный казахстанский смысл вкладывают в общепринятое понятие?
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