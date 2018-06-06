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Seviriya
Как видят в России современный Казахстан.
Змея Подколодная: Вот тебя таращит, болезная, все в маразме бьешься. самокритика это хорошо. продолжайте в том же духе :-P
06.06.18 16:54
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Упс, насчет письменности ошибочка. День русского языка, так правильно. :lol:
06.06.18 16:47
Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Сейчас же это модно, вон акимы вообще в голубых чистых кросовках грязь по субботникам убирают.. это те, которые потом в прохарях зону под Уськаманом топтали?)))) Дык, скажу больше, скоро оне...
06.06.18 16:46
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Горожанин_kst: Сегодня еще и А.С. Пушкин родился. И день русской письменности.
06.06.18 16:36
Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 3)
Господа, только шта на Законе.KZ вычитал какой сёдня знаменательный для нашей области (а для определённого круга лиц так и подавно!) денёк. А именно: В 1972 году в этот день родился Архимед...
06.06.18 16:32
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Читательский рейтинг

Три дня тепла, дождей и гроз ожидают жителей Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

6 июня 2018, 16:48 |  Общество

Четверг, 7 июня, по прогнозам синоптиков, будет очень теплым и даже жарким. Если ночью температура не поднимется выше 10-15, а местами 19 градусов, то днем на большей части территории области термометры покажут 24-29 градусов, но местами жара достигнет отметки 33 градуса.

В течение дня ветер поменяет направление с юго-восточного на северо-западное, скорость его составит 9-14 м/с, порывами до 15-20 м/с.

- Такая скорость ветра сохранится в пятницу и субботу, 8-9 июня, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО, - только направление его сменится с северо-западного на юго-западное. Температура немного снизится. В пятницу ночью ожидаем 5-10, местами 15 градусов, днем 15-20, местами 23-28 градусов. В субботу ночью будет 2-7, местами 10 градусов, днем 18-23, местами 28 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют на три дня, 7-9 июня, кратковренные дожди и грозы, возможен град.
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