Три дня тепла, дождей и гроз ожидают жителей Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Четверг, 7 июня, по прогнозам синоптиков, будет очень теплым и даже жарким. Если ночью температура не поднимется выше 10-15, а местами 19 градусов, то днем на большей части территории области термометры покажут 24-29 градусов, но местами жара достигнет отметки 33 градуса.
В течение дня ветер поменяет направление с юго-восточного на северо-западное, скорость его составит 9-14 м/с, порывами до 15-20 м/с.
- Такая скорость ветра сохранится в пятницу и субботу, 8-9 июня, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО, - только направление его сменится с северо-западного на юго-западное. Температура немного снизится. В пятницу ночью ожидаем 5-10, местами 15 градусов, днем 15-20, местами 23-28 градусов. В субботу ночью будет 2-7, местами 10 градусов, днем 18-23, местами 28 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют на три дня, 7-9 июня, кратковренные дожди и грозы, возможен град.
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