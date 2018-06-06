Три дня тепла, дождей и гроз ожидают жителей Костанайской области

Четверг, 7 июня, по прогнозам синоптиков, будет очень теплым и даже жарким. Если ночью температура не поднимется выше 10-15, а местами 19 градусов, то днем на большей части территории области термометры покажут 24-29 градусов, но местами жара достигнет отметки 33 градуса.

В течение дня ветер поменяет направление с юго-восточного на северо-западное, скорость его составит 9-14 м/с, порывами до 15-20 м/с.

- Такая скорость ветра сохранится в пятницу и субботу, 8-9 июня, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО, - только направление его сменится с северо-западного на юго-западное. Температура немного снизится. В пятницу ночью ожидаем 5-10, местами 15 градусов, днем 15-20, местами 23-28 градусов. В субботу ночью будет 2-7, местами 10 градусов, днем 18-23, местами 28 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют на три дня, 7-9 июня, кратковренные дожди и грозы, возможен град.