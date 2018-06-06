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Seviriya
Как видят в России современный Казахстан.
Змея Подколодная: Вот тебя таращит, болезная, все в маразме бьешься. самокритика это хорошо. продолжайте в том же духе :-P
06.06.18 16:54
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Упс, насчет письменности ошибочка. День русского языка, так правильно. :lol:
06.06.18 16:47
Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Сейчас же это модно, вон акимы вообще в голубых чистых кросовках грязь по субботникам убирают.. это те, которые потом в прохарях зону под Уськаманом топтали?)))) Дык, скажу больше, скоро оне...
06.06.18 16:46
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Горожанин_kst: Сегодня еще и А.С. Пушкин родился. И день русской письменности.
06.06.18 16:36
Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 3)
Господа, только шта на Законе.KZ вычитал какой сёдня знаменательный для нашей области (а для определённого круга лиц так и подавно!) денёк. А именно: В 1972 году в этот день родился Архимед...
06.06.18 16:32
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Требование о медосмотре при приеме детей в школу незаконно - департамент по делам госслужбы

Татьяна НАЗАРУК

6 июня 2018, 11:09 |  Государство

Действующий стандарт предусматривает при зачислении в школу только справку о состоянии здоровья 063/У и паспорт здоровья ребенка, которые выдаются бесплатно.

Фото из архива "НГ"

Однако, как выяснили специалисты департамента Агентства РК по госслужбе и противодействию коррупции Костанайской области, на сайтах акиматов всех городов и почти всех районов Костанайской области указано, что при приеме и зачислении детей в организации образования необходимо предоставить врачебное профессионально-консультационное заключение формы № 086/е. При этом данную справку убрали из перечня необходимых документов 25 января 2018 года.

Ее стоимость, по информации поликлиник ЦРБ, составляет от 1 500 до 6 000 тенге.

- Закон «О государственных услугах» предусматривает, что информирование о порядке оказания государственных услуг осуществляется посредством размещения информации на интернет-ресурсах, - пояснила "НГ" пресс-секретарь департамента Аида БАЖИРОВА. - Нормы этого же закона устанавливают, что в течение трех рабочих дней с даты изменения стандарта информация о порядке оказания госуслуг актуализируется. Поправки были внесены в январе, документ официально опубликовали 27 апреля, изменения вступили в силу через 10 дней - 7 мая. Прошел месяц, но ничего не изменили. Размещенная сейчас на сайтах местных исполнительных органов информация не только не актуальная, но и влечет неоправданные траты.

Департамент отправил акимам городов и районов письмо с требованием привести информации, размещенной на официальных интернет-ресурсах.
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Re: Требование о медосмотре при приеме детей в школу незаконно -...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.06.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, если уж эту тему подняли, можете уточнить у компетентных органов - если люди уже прошли и заплатили им вернут деньги?
Кто? как минимум те, кто вывешивал списки требуемых документов: с их подачи родители пошли делать эти справки и, естественно, платить .
Родители не могут знать какие нормативные документы существуют в этом направлении, а вот организация образования должна всегда иметь "ушик на макушке" и быть в курсе последних новостей.
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