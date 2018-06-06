Требование о медосмотре при приеме детей в школу незаконно - департамент по делам госслужбы
Татьяна НАЗАРУК
Действующий стандарт предусматривает при зачислении в школу только справку о состоянии здоровья 063/У и паспорт здоровья ребенка, которые выдаются бесплатно.
Фото из архива "НГ"
Однако, как выяснили специалисты департамента Агентства РК по госслужбе и противодействию коррупции Костанайской области, на сайтах акиматов всех городов и почти всех районов Костанайской области указано, что при приеме и зачислении детей в организации образования необходимо предоставить врачебное профессионально-консультационное заключение формы № 086/е. При этом данную справку убрали из перечня необходимых документов 25 января 2018 года.
Ее стоимость, по информации поликлиник ЦРБ, составляет от 1 500 до 6 000 тенге.
- Закон «О государственных услугах» предусматривает, что информирование о порядке оказания государственных услуг осуществляется посредством размещения информации на интернет-ресурсах, - пояснила "НГ" пресс-секретарь департамента Аида БАЖИРОВА. - Нормы этого же закона устанавливают, что в течение трех рабочих дней с даты изменения стандарта информация о порядке оказания госуслуг актуализируется. Поправки были внесены в январе, документ официально опубликовали 27 апреля, изменения вступили в силу через 10 дней - 7 мая. Прошел месяц, но ничего не изменили. Размещенная сейчас на сайтах местных исполнительных органов информация не только не актуальная, но и влечет неоправданные траты.
Департамент отправил акимам городов и районов письмо с требованием привести информации, размещенной на официальных интернет-ресурсах.
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