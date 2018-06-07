Евгений ШИБАРШИН: Невозможная возможность

На расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан» Нурсултан НАЗАРБАЕВ высказался о перспективе перехода на прогрессивную шкалу налогообложения.

В числе инициатив по социальной модернизации, предложенных президентом РК в марте 2018 года, было названо снижение в 10 раз налоговой нагрузки для граждан с низкой зарплатой. Высвобожденные деньги работодателей он предложил направить на увеличение зарплаты этим людям.

- В дальнейшем правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога, - поручил тогда Назарбаев.

Начальник сказал «надо», подчиненные ответили «есть!». 6 марта премьер-министр Сагинтаев на заседании правительства дает поручение министру Сулейменову до 1 июля «изучить возможность внедрения прогрессивной шкалы начисления подоходного налога и внести конкретные предложения». Время «изучения возможности» еще не вышло, а глава государства уже 1 июня на упомянутом заседании оповестил однопартийцев:

- Вся капиталистическая экономическая система построена на том, чтобы бизнесмен лишние деньги вкладывал в развитие производства, создавал новые рабочие места. Мы сказали: пусть останутся деньги, но надо следить, чтобы они действительно создавали новые производства, а не в карман складывали. Мы пока не будем переходить на дифференцированную оплату, потому что экономика позволяет. Пусть зарабатывают. Но мы имеем право требовать создания рабочих мест и увеличения своим рабочим зарплаты, если есть возможность.

Шарманку о переходе Казахстана на прогрессивную систему налогообложения крутят с 2010 года. Тогда в Парламент внесли законопроект, по замыслу его минфиновских разработчиков налоговый «прогресс» должен был начаться с 2013 года. Предлагаемый порог перехода на повышенные ставки налога затрагивал интересы не более 2% работников. Их месячная зарплата была выше 350 тыс. тенге. При прогрессивной шкале отношение суммы налога к ежемесячному окладу, например, в 500 тыс. тенге планировалось сделать 10% к окладу, в 1 млн тенге - 13,7%.

При таких доходах увеличение налогов для «двухпроцентной» части казахстанцев не повлияло бы на их благосостояние. Хотя и бюджет навряд ли получил бы ощутимую прибавку. Тут, скорее, дело принципа - так было бы справедливее. Это давно осознали во многих странах мира. В том числе и там, где слово «социализм» у «двухпроцентной» публики до сих пор вызывает изжогу.

Законопроект не прошел. Очевидно, потому, что в Казахстане провозглашен капитализм как высшая стадия развития человечества. Поэтому и Лидер нации видит в нем не звериный оскал буржуинов, алчуших максимальной прибыли, а общество хозяев, которые только и мечтают, как «вложить лишние деньги в производство и открыть новые рабочие места». Остается только президентской вертикали «потребовать» от них того самого, чего некоторые до сих пор не понимают.

Правда, автор идеи создания в Казахстане Общества Всеобщего Труда сделал еле заметную оговорку: «Если есть возможность». Слышу в ответ от предпринимателей: «Так создайте эту возможность!» Обещают. И даже что-то делают. Для крупного бизнеса. Как раз для тех, к кому обещали применить прогрессивное налогообложение.