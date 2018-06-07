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07.06.18 19:07
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов? У нас проложили.. Только выходишь с крыльца и бац,...
07.06.18 19:02
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
В Рудном недавно 5ти летнего на пешеходе на смерть сбили, с бабушкой.. Она жива осталась. Потому что 5ти летний пасан быстро шел по видимому и не знал абсолютно всех правил? Да уж..
07.06.18 18:52
Медный
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком пардон, не было такого.
07.06.18 18:52
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Евгений ШИБАРШИН: Невозможная возможность

«Шарманку о переходе к прогрессивному налогообложению крутят с 2010 года»
7 июня 2018, 09:04 |  Мнения

На расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан» Нурсултан НАЗАРБАЕВ высказался о перспективе перехода на прогрессивную шкалу налогообложения.

В числе инициатив по социальной модернизации, предложенных президентом РК в марте 2018 года, было названо снижение в 10 раз налоговой нагрузки для граждан с низкой зарплатой. Высвобожденные деньги работодателей он предложил направить на увеличение зарплаты этим людям.

- В дальнейшем правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога, - поручил тогда Назарбаев.

Начальник сказал «надо», подчиненные ответили «есть!». 6 марта премьер-министр Сагинтаев на заседании правительства дает поручение министру Сулейменову до 1 июля «изучить возможность внедрения прогрессивной шкалы начисления подоходного налога и внести конкретные предложения». Время «изучения возможности» еще не вышло, а глава государства уже 1 июня на упомянутом заседании оповестил однопартийцев:

- Вся капиталистическая экономическая система построена на том, чтобы бизнесмен лишние деньги вкладывал в развитие производства, создавал новые рабочие места. Мы сказали: пусть останутся деньги, но надо следить, чтобы они действительно создавали новые производства, а не в карман складывали. Мы пока не будем переходить на дифференцированную оплату, потому что экономика позволяет. Пусть зарабатывают. Но мы имеем право требовать создания рабочих мест и увеличения своим рабочим зарплаты, если есть возможность.

Шарманку о переходе Казахстана на прогрессивную систему налогообложения крутят с 2010 года. Тогда в Парламент внесли законопроект, по замыслу его минфиновских разработчиков налоговый «прогресс» должен был начаться с 2013 года. Предлагаемый порог перехода на повышенные ставки налога затрагивал интересы не более 2% работников. Их месячная зарплата была выше 350 тыс. тенге. При прогрессивной шкале отношение суммы налога к ежемесячному окладу, например, в 500 тыс. тенге планировалось сделать 10% к окладу, в 1 млн тенге - 13,7%.

При таких доходах увеличение налогов для «двухпроцентной» части казахстанцев не повлияло бы на их благосостояние. Хотя и бюджет навряд ли получил бы ощутимую прибавку. Тут, скорее, дело принципа - так было бы справедливее. Это давно осознали во многих странах мира. В том числе и там, где слово «социализм» у «двухпроцентной» публики до сих пор вызывает изжогу.

Законопроект не прошел. Очевидно, потому, что в Казахстане провозглашен капитализм как высшая стадия развития человечества. Поэтому и Лидер нации видит в нем не звериный оскал буржуинов, алчуших максимальной прибыли, а общество хозяев, которые только и мечтают, как «вложить лишние деньги в производство и открыть новые рабочие места». Остается только президентской вертикали «потребовать» от них того самого, чего некоторые до сих пор не понимают.

Правда, автор идеи создания в Казахстане Общества Всеобщего Труда сделал еле заметную оговорку: «Если есть возможность». Слышу в ответ от предпринимателей: «Так создайте эту возможность!» Обещают. И даже что-то делают. Для крупного бизнеса. Как раз для тех, к кому обещали применить прогрессивное налогообложение.
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Невозможная возможность
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2752
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.06.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
богатейшая страна могла бы вообще не брать с этих нищих бизнесменов , за кредитованные и оштрафованные по самые нехочу , надо обобрать и сделать всю родню миллиардерами , а простолюдины мечутся и выживают , пишут что мелких кредитов выдано в этом году в два раза больше
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