Сборная Казахстана по футболу разгромила команду Азербайджана
Tengrinews.kz
Сборная Казахстана по футболу обыграла сборную Азербайджана в товарищеском матче, который состоялся вечером 5 июня на "Астана Арене", сообщает Tengrinews.kz. Прямую трансляцию игры вел телеканал QazSport.
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Первые два гола были забиты в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий "Астаны" Роман Муртазаев, а на 14-й с его передачи забил полузащитник Серикжан Мужиков (также выступает за "Астану"). Третий мяч в ворота соперника положил Бахтиер Зайнтудинов в концовке встречи. Вышедший на замену полузащитник поразил ворота Азербайджана дальним красивым ударом в "девятку".
Фото: Турар Казангапов
Как сообщает спортивный портал Vesti.kz, для сборной Казахстана этот товарищеский матч был третьим в 2018 году. Ранее команда Станимира Стойлова победила Венгрию (3:2) и на последних секундах проиграла Болгарии (1:2).
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