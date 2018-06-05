Сборная Казахстана по футболу разгромила команду Азербайджана

Сборная Казахстана по футболу обыграла сборную Азербайджана в товарищеском матче, который состоялся вечером 5 июня на "Астана Арене", сообщает Tengrinews.kz. Прямую трансляцию игры вел телеканал QazSport.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Первые два гола были забиты в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий "Астаны" Роман Муртазаев, а на 14-й с его передачи забил полузащитник Серикжан Мужиков (также выступает за "Астану"). Третий мяч в ворота соперника положил Бахтиер Зайнтудинов в концовке встречи. Вышедший на замену полузащитник поразил ворота Азербайджана дальним красивым ударом в "девятку".

Фото: Турар Казангапов

Как сообщает спортивный портал Vesti.kz, для сборной Казахстана этот товарищеский матч был третьим в 2018 году. Ранее команда Станимира Стойлова победила Венгрию (3:2) и на последних секундах проиграла Болгарии (1:2).