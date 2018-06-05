Василий Цымбалюк вновь возглавит отдел образования Костаная

Об этом "НГ" сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

- С сегодняшнего дня Василий Цымбалюк назначен на должность и. о. руководителя отдела образования Костаная до получения результатов специальной проверки, - отметили в ведомстве. - После чего он станет официально руководителем.

Василий Цымбалюк руководил отделом образования Костаная пять лет - с 2011-го по 2016 год.

С 27 июля 2016 года он работал в должности заместителя руководителя управления образования.

2 мая 2017 года Василий Цымбалюк неожиданно написал заявление об увольнении по собственному желанию.