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Василий Цымбалюк вновь возглавит отдел образования Костаная

Татьяна НАЗАРУК

5 июня 2018, 15:55 |  Общество

Об этом "НГ" сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

- С сегодняшнего дня Василий Цымбалюк назначен на должность и. о. руководителя отдела образования Костаная до получения результатов специальной проверки, - отметили в ведомстве. - После чего он станет официально руководителем.

Василий Цымбалюк руководил отделом образования Костаная пять лет - с 2011-го по 2016 год.

С 27 июля 2016 года он работал в должности заместителя руководителя управления образования.

2 мая 2017 года Василий Цымбалюк неожиданно написал заявление об увольнении по собственному желанию.

с 27 июля 2016 года заместителем руководителя

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=577&storyid=23596
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