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Василий Цымбалюк вновь возглавит отдел образования Костаная
Татьяна НАЗАРУК
5 июня 2018, 15:55 | Общество
Об этом "НГ" сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе акима Костаная.
- С сегодняшнего дня Василий Цымбалюк назначен на должность и. о. руководителя отдела образования Костаная до получения результатов специальной проверки, - отметили в ведомстве. - После чего он станет официально руководителем.
Василий Цымбалюк руководил отделом образования Костаная пять лет - с 2011-го по 2016 год.
С 27 июля 2016 года он работал в должности заместителя руководителя управления образования.
2 мая 2017 года Василий Цымбалюк неожиданно написал заявление об увольнении по собственному желанию.
с 27 июля 2016 года заместителем руководителя
Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=577&storyid=23596
Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=577&storyid=23596
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