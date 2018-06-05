По факту гибели ребенка в ДТП полиция проводит расследование в Костанае

В отношении 27-летнего молодого мужчины, который вчера, 4 июня, сбил на автомобиле 8-летнего мальчика на пр. Кобланды батыра, начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- 4 июня, около 19.45, водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21065» и следуя по пр. Кобланды батыра в направлении центра города, совершил наезд на 8-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги, - сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. - В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался в Костанайской городской больнице. Водитель по результатам медицинского освидетельствования был трезв.

По информации, которая поступила "НГ" из неофициального источника, мальчик не выбегал на дорогу, а переходил проезжую часть в районе коттеджного поселка вместе с другими детьми и бабушкой. Когда ребенок вырвался вперед, его сбила машина, ехавшая с большой скоростью.