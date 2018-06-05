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drakon
Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний в РК
таноми52: Эх, если б углеводы были только в сладостях! Кстати, алкоголь и табак-снижают уровень сахаоа в крови... :lol: :lol: :oops:
05.06.18 15:45
таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
112: Призывать делать какие то бойкоты им, тем не менее самой не исполняя собственного же призыва.. Каюсь! Слишком импульсивна!
05.06.18 15:38
112
ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst: Браво, жолдас ефрейтор!))) Ну это же верное утверждение? Иначе пусть если дискутировать не хочет, идет отписывается во вполне мирные ветки, не видя при этом никого или делая...
05.06.18 15:33
Валентин
Ваши вопросы редакции и сообществу
Victor Yang: от да! Новость когда хочу скопипастить в "Народные" - такая ерунда случается. +1 Да элементарно, когда форматируешь свой же пост, и копируешь элемент разметки - к нему...
05.06.18 15:33
таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
112: Не единожды лгав себе и другим, что Бывалый вам ненавистен, вы ищите тем не менее его в любом оппоненте с кем можно подискутировать хоть как то.. Как искали во мне, как ищите в Кайрате.. Как...
05.06.18 15:30
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Читательский рейтинг

По факту гибели ребенка в ДТП полиция проводит расследование в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

5 июня 2018, 15:13 |  Происшествия

В отношении 27-летнего молодого мужчины, который вчера, 4 июня, сбил на автомобиле 8-летнего мальчика на пр. Кобланды батыра, начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- 4 июня, около 19.45, водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21065» и следуя по пр. Кобланды батыра в направлении центра города, совершил наезд на 8-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги, - сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. - В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался в Костанайской городской больнице. Водитель по результатам медицинского освидетельствования был трезв.

По информации, которая поступила "НГ" из неофициального источника, мальчик не выбегал на дорогу, а переходил проезжую часть в районе коттеджного поселка вместе с другими детьми и бабушкой. Когда ребенок вырвался вперед, его сбила машина, ехавшая с большой скоростью.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: По факту гибели ребенка в ДТП полиция проводит расследование...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Там вроде дороги большие и обзор хороший, как водятел недоглядел..
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