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drakon
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05.06.18 15:45
таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
112: Призывать делать какие то бойкоты им, тем не менее самой не исполняя собственного же призыва.. Каюсь! Слишком импульсивна!
05.06.18 15:38
112
ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst: Браво, жолдас ефрейтор!))) Ну это же верное утверждение? Иначе пусть если дискутировать не хочет, идет отписывается во вполне мирные ветки, не видя при этом никого или делая...
05.06.18 15:33
Валентин
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05.06.18 15:33
таноми52
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05.06.18 15:30
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Жители Костаная-2 собирают подписи под письмом в акимат с просьбой отремонтировать дорогу

5 июня 2018, 14:42 |  ЖКХ

Об этом в рубрику "Народные новости" сообщил инициатор акции по сбору подписей Рустам ГАПБАСОВ.

 

- Много шуток на тему дураки и дороги, - написал он. - Только в Казахстане сначала кладут новый асфальт и через неделю после укладки роют его для ремонта трубопроводов. Ежегодно у нас в городе проводятся ремонт авто дорог.  Уложенный новый асфальт благополучно исчезает с таянием снега, проливного дождя или нового ремонта трубопровода. Возникает вопрос: «Кто виноват?»  Неужели выпускникам автодорожных и строительных учебных заведений не вкладывают никаких знаний. Или это специальные действия агашек и татешек для обогащения личного кармана? Кто влияет?

Вот текст открытого письма, под которым на данный момент подписались 32 человека.

"Уважаемый акимат и отдел жилищно-коммунального хозяйства города Костанай!

Мы, жители второго Костаная, обращаемся к вам с убедительной просьбой проявить базу своих знаний, умений и опыта на примере ремонта проезда на второй Костанай по улице Досжанова. Покажите, пожалуйста, что вы реально можете и соответствуете занимаемым должностям. Ведь в городе строительство шагает большими масштабами и темпами, особенно разрастается Северо-Запад Костаная. Создаётся проблема транспортного коллапса.

На сегодня дорог, соединяющих второй Костанай с городом, три:

1. КСК, район колоний,

2. по улице Гагарина (там уже 3 недели ведутся ремонтные работы) грузопоток автомобильного транспорта слишком большой, создаются километровые пробки, 

3. по ул. Досжанова проезд под мостом (затапливается ежегодно, нет дренажей и водоотводов).

Просим решить данную проблему, снизить грузопоток. К письму прилагаем подписи жителей и фотографии проезда".
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§ 112
Re: Жители Костаная-2 собирают подписи под письмом в акимат с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно бы так, сознательно, исходя из своей гражданской позиции под своими именами..
Это можно только приветствовать..
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