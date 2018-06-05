Жители Костаная-2 собирают подписи под письмом в акимат с просьбой отремонтировать дорогу
Об этом в рубрику "Народные новости" сообщил инициатор акции по сбору подписей Рустам ГАПБАСОВ.
- Много шуток на тему дураки и дороги, - написал он. - Только в Казахстане сначала кладут новый асфальт и через неделю после укладки роют его для ремонта трубопроводов. Ежегодно у нас в городе проводятся ремонт авто дорог. Уложенный новый асфальт благополучно исчезает с таянием снега, проливного дождя или нового ремонта трубопровода. Возникает вопрос: «Кто виноват?» Неужели выпускникам автодорожных и строительных учебных заведений не вкладывают никаких знаний. Или это специальные действия агашек и татешек для обогащения личного кармана? Кто влияет?
Вот текст открытого письма, под которым на данный момент подписались 32 человека.
"Уважаемый акимат и отдел жилищно-коммунального хозяйства города Костанай!
Мы, жители второго Костаная, обращаемся к вам с убедительной просьбой проявить базу своих знаний, умений и опыта на примере ремонта проезда на второй Костанай по улице Досжанова. Покажите, пожалуйста, что вы реально можете и соответствуете занимаемым должностям. Ведь в городе строительство шагает большими масштабами и темпами, особенно разрастается Северо-Запад Костаная. Создаётся проблема транспортного коллапса.
На сегодня дорог, соединяющих второй Костанай с городом, три:
1. КСК, район колоний,
2. по улице Гагарина (там уже 3 недели ведутся ремонтные работы) грузопоток автомобильного транспорта слишком большой, создаются километровые пробки,
3. по ул. Досжанова проезд под мостом (затапливается ежегодно, нет дренажей и водоотводов).
Просим решить данную проблему, снизить грузопоток. К письму прилагаем подписи жителей и фотографии проезда".
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