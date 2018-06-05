Охоту на сурков разрешат в Костанайской области

Об этом "НГ" сообщил сегодня, 5 июня, руководитель отдела животного мира и охотничьих хозяйств Костанайской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Боранбай АЙТКУЖИН.

- С 15 июня открывается промысловая и любительская охота на сурка, - пояснил он. - Охоты с февраля не было - была закрыта весенняя охота. У нас более 9 000 охотников в области. Следующие открытия - 1 июля на кулика и 1 августа на сибирскую косулю.

Охота на сурка продлится до срока его залегания в спячку, то есть до августа-сентября.

- По спортивно-любительской охоте - есть правила, где говорится какие документы должны быть у охотника, - напомнил Айткужин. - Это удостоверение охотника, разрешение на пользование животным миром, путевка субьекта охотничего хозяйства. При охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия - разрешение на ношение и хранение от органов внутренних дел. Если охота с ловчими птицами - паспорт ловчей птицы.