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drakon
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05.06.18 15:45
таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
112: Призывать делать какие то бойкоты им, тем не менее самой не исполняя собственного же призыва.. Каюсь! Слишком импульсивна!
05.06.18 15:38
112
ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst: Браво, жолдас ефрейтор!))) Ну это же верное утверждение? Иначе пусть если дискутировать не хочет, идет отписывается во вполне мирные ветки, не видя при этом никого или делая...
05.06.18 15:33
Валентин
Ваши вопросы редакции и сообществу
Victor Yang: от да! Новость когда хочу скопипастить в "Народные" - такая ерунда случается. +1 Да элементарно, когда форматируешь свой же пост, и копируешь элемент разметки - к нему...
05.06.18 15:33
таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
112: Не единожды лгав себе и другим, что Бывалый вам ненавистен, вы ищите тем не менее его в любом оппоненте с кем можно подискутировать хоть как то.. Как искали во мне, как ищите в Кайрате.. Как...
05.06.18 15:30
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Охоту на сурков разрешат в Костанайской области

Артём МАРУСИЧ

5 июня 2018, 15:12 |  Государство

Об этом "НГ" сообщил сегодня, 5 июня, руководитель отдела животного мира и охотничьих хозяйств Костанайской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Боранбай АЙТКУЖИН.

- С 15 июня открывается промысловая и любительская охота на сурка, - пояснил он. - Охоты с февраля не было - была закрыта весенняя охота. У нас более 9 000 охотников в области. Следующие открытия - 1 июля на кулика и 1 августа на сибирскую косулю.

Охота на сурка продлится до срока его залегания в спячку, то есть до августа-сентября.

- По спортивно-любительской охоте - есть правила, где говорится какие документы должны быть у охотника, - напомнил Айткужин. - Это удостоверение охотника, разрешение на пользование животным миром, путевка субьекта охотничего хозяйства. При охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия - разрешение на ношение и хранение от органов внутренних дел. Если охота с ловчими птицами - паспорт ловчей птицы.
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§ 112
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше ради жира помню ловили..
Лески такие мощные стальные, палка и удавка из них..
Они кидаются, могут нос откусить свободно..
У нас на бригаде в совхозе дед их в газплиту на улице прятал и накрывал..
Мы дети приоткрывали и смотрели как это чудовище на нас фыркает и кидается..
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