Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
Артём МАРУСИЧ
Об этом "НГ" сообщил сегодня, 5 июня, руководитель отдела животного мира и охотничьих хозяйств Костанайской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Боранбай АЙТКУЖИН.
- С 15 июня открывается промысловая и любительская охота на сурка, - пояснил он. - Охоты с февраля не было - была закрыта весенняя охота. У нас более 9 000 охотников в области. Следующие открытия - 1 июля на кулика и 1 августа на сибирскую косулю.
Охота на сурка продлится до срока его залегания в спячку, то есть до августа-сентября.
- По спортивно-любительской охоте - есть правила, где говорится какие документы должны быть у охотника, - напомнил Айткужин. - Это удостоверение охотника, разрешение на пользование животным миром, путевка субьекта охотничего хозяйства. При охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия - разрешение на ношение и хранение от органов внутренних дел. Если охота с ловчими птицами - паспорт ловчей птицы.
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