Заболеваемость нулевая: ни одного случая менингококковой инфекции не зарегистрировали в 2018 году в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Ситуация с распространением менингококковой инфекции в Алматинской области вызывает тревожные настроения у жителей всего Казахстана. В связи с этим сегодня, 5 июня, департамент охраны общественного здоровья (ДООЗ) Костанайской области провел брифинг.
- За прошедшие 5 месяцев этого года случаев менингококковой инфекции не зарегистрировано, - сообщил заместитель главного санитарного врача области Владимир НЕЧИТАЙЛО. - В 2015 году по области было зарегистрировано 3 таких случая, в том числе один - у ребенка до года с летальным исходом. В 2016 году - ни одного. В 2017 году - 2 случая, в том числе один - у ребенка 5 лет в Костанае, второй - у взрослого в Рудном. Это случаи спорадической заболеваемости, не связанные между собой. И тенденции к распространению не отмечается.
Департамент делает еженедельный анализ состояния заболеваемости, проводит семинары по вопросам лабораторной диагностики, эпиднадзора, ведет санитарно-просветительную работу с родителями и работниками детских учреждений.
- Для менингококковой инфекции характерны цикличность, и подъем заболеваемости, наблюдаемый на юге Казахстана, является ожидаемым, - отметила руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями ДООЗ Гулим ДОСУМОВА. - Это заболевание носит сезонный характер. Как правило, заболевание регистрируется в конце зимы и весной. В этом году сроки сдвинуты на май-июнь в связи с погодными условиями. Менингококковая инфекция передается человеку только от больного человека при разговоре, чихании, кашле. Распространению заболевания способствует скученность людей, близкий контакт. В эпидемиологическом плане больные с генерализованной формой заболевания не представляют опасности, потому что их сразу изолируют. А вот скрытые носители опасны тем, что не отличаются от здоровых людей
Досумова разъяснила, что вакцинация против менингококковой инфекции не входит в национальный план прививок, поэтому и вакцины такой в Костанайской области нет. Привиться можно в Алматы, вакцинация проводится на платной основе, стоимость прививки - 22 000 тенге. Но сейчас смысла делать прививку нет, поскольку период формирования иммунитета составляет 21 день, а заболеваемость к тому времени упадет до нулевого уровня. Иммунитет, полученный при вакцинировании, держится 5 лет.
Чтобы не заразиться менингококковой инфекцией, необходимо соблюдать личную гигиену, чаще проветривать помещения, проводить в них влажную уборку. Возбудитель заболевания неустойчив во внешней среде и очень быстро погибает на солнце, поэтому больше времени следует проводить на свежем воздухе, так как заразиться можно только в закрытых помещениях.
Инофографика с сайта sputniknews.kz
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