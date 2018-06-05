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drakon
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таноми52: Эх, если б углеводы были только в сладостях! Кстати, алкоголь и табак-снижают уровень сахаоа в крови... :lol: :lol: :oops:
05.06.18 15:45
таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
112: Призывать делать какие то бойкоты им, тем не менее самой не исполняя собственного же призыва.. Каюсь! Слишком импульсивна!
05.06.18 15:38
112
ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst: Браво, жолдас ефрейтор!))) Ну это же верное утверждение? Иначе пусть если дискутировать не хочет, идет отписывается во вполне мирные ветки, не видя при этом никого или делая...
05.06.18 15:33
Валентин
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05.06.18 15:33
таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
112: Не единожды лгав себе и другим, что Бывалый вам ненавистен, вы ищите тем не менее его в любом оппоненте с кем можно подискутировать хоть как то.. Как искали во мне, как ищите в Кайрате.. Как...
05.06.18 15:30
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"Бурные" жалобы бизнесменов на "налог с уволенных казахстанцев" направили в Минтруда

Tengrinews.kz

5 июня 2018, 12:19 |  Государство

Налоговики направили в Министерство труда и социальной защиты обращения предпринимателей о проблемной ситуации с выплатами компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото

Как известно, компенсация за неиспользованный трудовой отпуск, которая выплачивается при увольнении, с 1 января 2018 года облагается социальным налогом. Эта сумма не удерживается у работника, а уплачивается работодателем. Помимо этого, согласно внесенным изменениям в законодательство, компенсация за неиспользованный трудовой отпуск также является объектом обложения социальными платежами (обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления и отчисления по ОСМС). Изменения в законодательстве вызвали бурное обсуждение среди бизнесменов.

"Бурно обсуждался вопрос об исчислении обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений с доходов физических лиц в рамках внесенных изменений постановлением правительства РК от 4 мая 2018 года № 239. Представители ТОО, Палаты предпринимателей ВКО, ОО "Профсоюз работников предпринимательства" ВКО выдвинули свои доводы о проблемной ситуации по применению норм вышеуказанного постановления в части перерасчета доходов по уволенным работникам", - сообщили в пресс-службе ДГД ВКО.

В свою очередь, руководитель отдела разъяснения налогового законодательства ДГД по ВКО Гульмира Сабралимова сообщила, что по данному вопросу Департаментом государственных доходов по ВКО уже направлены обращения в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и в департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по ВКО.

Ранее казахстанцы пожаловались министру труда и социальной защиты населения Мадине Абылкасымовой на то, что новые изменения в законодательстве вызвали трудности в расчетах компенсаций.

"Люди увольняются, а мы не знаем, как считать. Ходят предположения, что компенсации физическим лицам за неиспользованный отпуск будут облагаться пенсионными взносами и социальными отчислениями. Это не кажется правильным по той причине, что компенсации не входят в заработок для исчисления пенсий и пособий. Как Вы считаете, правильно ли будет облагать их НПФ и СО?" - написала пользователь рубрики "Открытый диалог".

В свою очередь, министр отметила, что изменения в законодательство от 4 мая 2018 года вводятся со дня опубликования постановления.

"С компенсационных выплат, которые платят внебюджетные организации и компании, необходимо уплачивать ОПВ и СО. На сегодняшний день в реализацию Налогового кодекса РК от 25 декабря 2017 года правительством Республики Казахстан утверждено постановление правительства Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" от 4 мая 2018 года № 239 (далее - постановление), в соответствии с которым внесены необходимые изменения в соответствующие нормативные правовые акты. Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. При этом нормы, касающиеся компенсационных выплат (подпункт 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса РК), вводятся в действие со дня первого официального опубликования постановления", - сообщила она.
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