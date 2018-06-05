С 1 июля казахстанцы будут получать пенсии по-новому

100 процентов от прожиточного минимума в качестве базовой пенсии будут получать 940 тысяч пенсионеров, или 44,5 процента от общего количества. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Она пояснила, что, если у пенсионера набирается 33 года стажа, он будет получать 100 процентов от прожиточного минимума в качестве базовой пенсии.

"Состоявшихся пенсионеров у нас два миллиона 148 тысяч, которые получают базовую пенсионную выплату. В минимальном размере будут получать 15 274 тенге, если стаж у пенсионера составляет 10 и менее лет или вообще нет стажа. Ниже этого показателя никто получать базовую пенсию не будет", - заверила Жакупова.

По ее словам, если у пенсионера наберется 11 лет стажа, он будет получать 56 процентов от прожиточного минимума, если 28 лет - то порядка 90 процентов.

"Порядка 44,5 процента из 100-процентной общей численности, из двух миллионов 148 тысяч, будут получать в размере 100 процентов от прожиточного минимума. В абсолютном выражении это порядка 940 тысяч пенсионеров у нас будут получать 28 тысяч 284 тенге. Еще порядка 43-44 процентов пенсионеров будут получать от 74 до 90 процентов - 931 тысяча пенсионеров. И лишь малая часть состоявшихся пенсионеров - это 120 тысяч человек - которые будут получать именно в размере 54 процентов от прожиточного минимума. То есть у этих граждан - состоявшихся пенсионеров стаж менее 10 лет. Вот 120 тысяч человек будут получать как сегодня 15 274 тенге", - отметила замминистра.

С 1 июля Министерство труда изменяет порядок назначения базовой выплаты. Если ранее все пенсионеры одинаково получали 15 274 тенге, то с 1 июля 2018 года будет учитываться трудовой стаж, который сложился на 1 января 1998 года. После 1 января 1998 года будут учитываться периоды, за которые были перечислены обязательные пенсионные взносы.