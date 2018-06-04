Читательский рейтинг
В Костанае автомобиль сбил насмерть ребенка
Ольга ЛИХОГРАЙ
4 июня 2018, 21:30 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 4 июня, около 21.00, в районе КСК - на пр. Кобланды батыра, напротив магазина "Назар".
Фото очевидца
По предварительным данным, за рулем сбившей ребенка машины был мужчина 1993 года рождения, причем ребенок сам выбежал на проезжую часть. Ребенок скончался по дороге в больницу.
В пресс-службе ДВД Костанайской области факт ДТП со смертельным исходом подтвердили и сообщили, что "обстоятельства дела выясняются".
Последние новости
04.06.18 18:13 "Все травмы нанесены при жизни" - второй эксперт по делу о смертельном ДТП с участием полицейского
04.06.18 11:36 Новый заместитель прокурора Костанайской области приглашает жителей региона на личный прием
04.06.18 09:54 Пассажиры самолета Bek Air, который не смог приземлиться в Костанае, вылетели другим рейсом
04.06.18 08:53 Чемпионат области по боевому самбо прошел в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Авторизация
Реклама
"Нужные деньги"
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
Сейчас на сайте
Гостей: 155
Пользователей: 3
Всего: 158
Вы гость здесь
Пользователей: 3
Всего: 158
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Вытащил с номера кресло на балкон и вечерами сидел и часами смотрел на море. Боялся что это быстро закончится, хотел насмотрется на всю жизнь, смотрел,смотрел,смотрел. Красота Наверно ты...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Впервые 314, нет, пока вошел 312 человек со времен нового Соглашения.. a.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: В 2000 г. Был в командеровке в г.Актау. Мне сняли номер в Чайке( незнаю щас он есть там или нет) он прям на берегу моря. Балкон был с видом на море, я щегол был, вернее подросток. Вытащил с...
Председатель оргкомитета 15-го Евразийского медиафорума...
Теперь проголосовал не анонимно за тот же пункт..
Флуд и оффтопик (часть 3)
По краям высажено много яблонь.. d.radikal.ru Не знаю какие у них яблочки будут, но цветут хорошо.. На удивление комары сквозь брюки и кофты не прошивают с ходу, помню в боровских лесочках мы от...