В Костанае автомобиль сбил насмерть ребенка

ДТП произошло сегодня, 4 июня, около 21.00, в районе КСК - на пр. Кобланды батыра, напротив магазина "Назар".

Фото очевидца

По предварительным данным, за рулем сбившей ребенка машины был мужчина 1993 года рождения, причем ребенок сам выбежал на проезжую часть. Ребенок скончался по дороге в больницу.

В пресс-службе ДВД Костанайской области факт ДТП со смертельным исходом подтвердили и сообщили, что "обстоятельства дела выясняются".