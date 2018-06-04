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112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Вытащил с номера кресло на балкон и вечерами сидел и часами смотрел на море. Боялся что это быстро закончится, хотел насмотрется на всю жизнь, смотрел,смотрел,смотрел. Красота Наверно ты...
04.06.18 23:11
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Впервые 314, нет, пока вошел 312 человек со времен нового Соглашения.. a.radikal.ru
04.06.18 23:07
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: В 2000 г. Был в командеровке в г.Актау. Мне сняли номер в Чайке( незнаю щас он есть там или нет) он прям на берегу моря. Балкон был с видом на море, я щегол был, вернее подросток. Вытащил с...
04.06.18 22:55
112
Председатель оргкомитета 15-го Евразийского медиафорума...
Теперь проголосовал не анонимно за тот же пункт..
04.06.18 22:54
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
По краям высажено много яблонь.. d.radikal.ru Не знаю какие у них яблочки будут, но цветут хорошо.. На удивление комары сквозь брюки и кофты не прошивают с ходу, помню в боровских лесочках мы от...
04.06.18 22:50
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В Костанае автомобиль сбил насмерть ребенка

Ольга ЛИХОГРАЙ

4 июня 2018, 21:30 |  Происшествия

ДТП произошло сегодня, 4 июня, около 21.00, в районе КСК - на пр. Кобланды батыра, напротив магазина "Назар".

Фото очевидца

По предварительным данным, за рулем сбившей ребенка машины был мужчина 1993 года рождения, причем ребенок сам выбежал на проезжую часть. Ребенок скончался по дороге в больницу.

В пресс-службе ДВД Костанайской области факт ДТП со смертельным исходом подтвердили и сообщили, что "обстоятельства дела выясняются".
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§ Алиса
Re: В Костанае автомобиль сбил насмерть ребенка
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.06.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да чего ж такое - что за дни? (((((
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