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04.06.18 23:11
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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04.06.18 23:07
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
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04.06.18 22:55
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Председатель оргкомитета 15-го Евразийского медиафорума...
Теперь проголосовал не анонимно за тот же пункт..
04.06.18 22:54
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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31 недостроенный объект планируют реконструировать под жилье в Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

4 июня 2018, 19:41 |  ЖКХ

Об этом сегодня, 4 июня, на селекторном совещании с участием акимов городов и районов сообщил заместитель акима области Сергей КАРПЛЮК.

В его докладе о ходе реализации Программы жилищного строительства «Нурлы жер» прозвучало, что в 2018 году на средства из различных источников финансирования будет построено 290 тыс кв. м жилья - на 10% больше, чем в 2017 году. Жители области получат около 3 000 новых квартир и индивидуальных жилых домов.

Основная доля приходится на возведение кредитного жилья. В 2018 году построят 18 таких домов и начнут еще 25.

На 1,6 млрд тенге построят 417 арендных квартир, предназначенных для социально уязвимых слоев населения.

- Несмотря на намеченные планы строительства арендного жилья, нам не удается значительно сократить число нуждающихся в жилье граждан, которое на сегодня достигло 25 тысяч, - отметил Карплюк.

В поисках дополнительных источников решения жилищной программы аким области Архимед МУХАМБЕТОВ в 2017 году поручил провести ревизию брошенной недвижимости. После реконструкции ее можно приспособить под жилые помещения.

Сергей Карплюк сообщил, что районные и городские акиматы такую инвентаризацию провели и выявили, что 31 объект можно восстановить в качестве арендного жилья.

- В двух районах - Карабалыкском и Денисовском - уже начаты конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной документации, - добавил заместитель акима.

Он предложил составить график по разработке ПСД и поэтапно, исходя из потребностей в арендном жилье, в течение нескольких лет профинансировать восстановление этих объектов.

- Это хорошее направление, - резюмировал Архимед Мухамбетов. – В районах строительство жилья идет не активно, поэтому тут убиваются два зайца: во-первых, новые квадратные метры жилья появятся, во-вторых, улучшим внешний вид районных центров - эти строения получат живой облик.

На этом же совещании рассмотрели вопрос о готовности Костанайской области к запуску государственной программы «7-20-25». По информации Карплюка, в ближайшие 4 года по этой программе можно построить 1,3 млн кв. м жилья. Это позволит улучшить жилищные условия 15 тыс. семей.

- В Костанайской области уже сейчас с 20-процентными взносами, только за счет накоплений в АО «Жилстройбанке», мы получим около 10 тысяч потенциальных клиентов, - сказал Карплюк. – По информации костанайского филиала Нацбанка, у нас в области в банки второго уровня за консультациями по этому вопросу уже обратились более 100 человек.

Основные условия и направления данной программы сейчас разрабатываются Национальным банком РК, ее должны запустить уже летом.
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