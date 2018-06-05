Областной турнир по тогызкумалаку проходит в Костанае

В спортзале ДК «Мирас» собрались 102 спортсмена со всей области, чтобы принять участие в соревнованиях по народной логической настольной игре. Турнир начался 2 июня и завершится сегодня, 5 июня. Победители и серебряные призеры поедут на чемпионат РК, который пройдёт 9-18 июня в Актобе.

В областном первенстве среди юниоров в возрастных группах до 9-ти, 11-ти, 13-ти и 15 ле выступают игроки из Костаная, Рудного, Аркалыка, Аулиекольского, Мендыгаринского, Жангельдинского, Науырзумского и Костанайского районов.

- В составе костанайской сборной на данный момент 23 спортсмена, - сообщила "НГ" главный судья соревнований, мастер спорта международного класса по тогызкумалаку Кымбат НУСЕРОВА. - Мастеров спорта пока в команде нет, но есть несколько кандидатов в мастера. Победители чемпионата РК и, возможно, призёры, на усмотрение старшего тренера, поедут на чемпионат Азии который пройдёт в Монголии в июле.

В костанайской команде уже есть призёры чемпионатов РК. Например, Мансур Байдаулет стал бронзовым призёром чемпионата страны в возрастной категории до 9 лет в 2017 году.

Соревнования проходям по двум разделам: классика и блиц. На классическую партию даётся 1,5 часа, на блиц - по 7 минут каждому участнику. Тогызкумалак является спортом для интеллектуалов с аналитическим складом ума и математическими способностями, но также с помощью этой игры дети открывают и развивают в себе эти качества.

- Мне 11 лет, играю в тогызкумалак четыре года, - рассказала "НГ" победительница турнира в классике Алина АМАНЖОЛ из Костаная. - Наш физрук Даулет Мукатаевич Умбетов вёл секцию по тогызкумалаку в 24-й школе. Сейчас тренируюсь 4-5 раз в неделю, мой тренер - Кымбат Нусерова. В прошлом году на республиканском турнире в Таразе я заняла второе место, получила звание к. м. с. Моя мечта - стать чемпионом мира.

Справка "НГ"

То́гуз корго́ол (кирг. тогуз коргоол, дословный перевод - «девять горошин навоза», в некоторых источниках - «девять камешков»), тогы́з кумала́к (каз. тоғыз құмалақ) - киргизская и казахская народная логическая настольная игра на доске, в которой 18 игровых и две накопительные лунки. Игра распространена также среди каракалпаков, татар и народов Сибири. Турки игру называют «Dokuz korgol», упрощённая версия этой игры у казахов Монголии называется «Есен коргоол».

В основу игры положено число 9 (девять игровых лунок, в каждой лунке изначально по девять шариков), считающееся у тюрков и монголов священным. Игра развивает математическое мышление и воспитывает выдержку. За свойство игры развивать устный счёт её ещё называют «алгеброй чабанов».

Партия может продолжаться четыре-пять часов. В ходе игры соперникам приходится использовать все четыре основных математических действия. Игра строится не только на скорости подсчёта, но и на тактике. Знаменитый казахский поэт Абай Кунанбаев был сильнейшим игроком в своём округе и неделями мог просиживать за доской, обыгрывая знаменитостей из других уездов.