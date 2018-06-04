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"Нет необходимости объявлять карантин": Биртанов о менингококке в стране

4 июня 2018, 14:24 |  Государство

В Казахстане пока не будут объявлять карантин в связи с ситуацией с менингококковой инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Фото с сайта tengrinews.kz

"Мы не скрываем количество заболевших и умерших от менингококковой инфекции. Сейчас нет необходимости объявлять карантин, потому что число официально зарегистрированных случаев заболевания, людей, которые состоят на учете, ниже порогового уровня. Просим казахстанцев соблюдать рекомендации врачей, которые были озвучены ранее", - сказал Биртанов.

Также, отвечая на вопрос журналиста, Биртанов сообщил, что не вакцинировал от менингококковой инфекции своих детей.

По данным министра, в Казахстане на сегодня зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом. Умерло 12 человек, в том числе пятеро детей до 4 лет.

Биртанов заявил, что инфекция имеет волнообразный характер. В 2013 году было зарегистрировано 117 случаев заболеваний бактериальным менингитом, в 2014 - 119, наибольший пик был в 2015 году - 424 случая, в 2016 году - 120, в 2017 году - 162 случая.

" Это очень опасное заболевание, с высоким уровнем летальности. На сегодня уровень заболеваемости и смертности находится в пределах среднего за этот период", - сказал министр.

Елжан Биртанов также высказался о возможной вакцинации от менингита.

"В соответствии с нашей нормативной правовой базой решение о вакцинации принимает национальный координационный консультативный комитет по инфекциям. Заседание состоялось на прошлой неделе, туда входят все инфекционисты и эпидемиологи. Они приняли решение, что вопрос о вакцинации сейчас преждевременен. И в национальный календарь прививок вакцинацию по менингиту включать необходимости нет. Это будет абсолютно неэффективное и достаточно затратное мероприятие", - заявил министр.

Он также добавил, что в Министерстве здравоохранения, в связи с ситуацией с менингококком, работает специальный штаб, который отслеживает обстановку с заболеваемостью.
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Комментарии к новости
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* лимон
Re: "Нет необходимости объявлять карантин": Биртанов о...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот же зараза какая, и прививка еще не гарантия и зависит от штамма вируса
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