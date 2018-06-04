Новый заместитель прокурора Костанайской области приглашает жителей региона на личный прием
Ольга ЛИХОГРАЙ
В этот четверг, 7 июня, в Центре правоохранительных услуг прокуратуры Костанайской области заместитель прокурора Асхат ИБРАЕВ проведет личный прием.
- На прием могут прийти как физические лица, так и представители юридических лиц, - пояснили «НГ» в пресс-службе областной прокуратуры. - Заместитель прокурора области курирует вопросы досудебного расследования, поэтому в приоритете будут жалобы граждан именно на проблемы досудебного следствия.
Личная встреча с заместителем прокурора области будет проходить с 10.00 до 13.00.
Центр правоохранительных услуг /Фото из архива "НГ"
Записаться на прием можно с 9.00 по 18.30 с 4 по 6 июня включительно по телефону 53-01-03 или направив вопрос по электронной почте 7142451@prokuror.kz. Центр расположен по адресу: ул. Толстого, 57.
Асхат Ибраев был назначен на должность заместителя прокурора Костанайской области в начале мая, после того, как с этой должности 27 апреля уволился Адилхан Ерекешев, фамилия которого прозвучала на процессе по уголовному делу о драке возле ночного клуба West. Дело до сих пор слушается в суде.
Асхат Ибраев родился в Костанае в 1981 году. Окончил КГУ имени Ахмета Байтурсынова по специальности «правоведение». С 2002 года начал службу в органах прокуратуры Костанайской области. Последовательно занимал должности помощника прокурора Карасуского района, прокурора управления облпрокуратуры, заместителя прокурора Костанай, прокурора Жангельдинского района, начальника управления – руководителя Аппарата прокуратуры Костанайской области.С июля 2017 года до настоящего назначения работал начальником управления по обращениям и делопроизводству Генеральной прокуратуры. Стаж работы старшего советника юстиции Ибраева в органах прокуратуры - более 15 лет.
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