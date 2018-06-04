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Пассажирка скутера выпала из сиденья и скончалась в результате ДТП в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

4 июня 2018, 11:03 |  Происшествия

Видео аварии на пр. Абая с участием скутера на редакционный WhatsAрр "НГ" прислала читательница под ником Евгения 2 июня.

Кадр из видео пользователя сайта

- В одну сторону ехала примерно в 16.30, врачи тело осматривали, назад ехала - уже накрыли, - рассказала она. - Волосы длинные светлые, похоже, девочка-подросток. Стоит "Шкода йетти" и мопед или скутер, не знаю, что именно. Возле тела шлем лежал.

Сегодня, 4 июня, пресс-служба ДВД Костанайской области официально дала комментарий по этому случаю.

- В одну сторону ехала примерно в 16.30, врачи тело осматривали, назад ехала - уже накрыли, - рассказала она. - Волосы длинные светлые, похоже девочка подросток. Стоит "Шкода йетти" и мопед или скутер, не знаю что именно. Возле тела шлем лежал.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31201
- В одну сторону ехала примерно в 16.30, врачи тело осматривали, назад ехала - уже накрыли, - рассказала она. - Волосы длинные светлые, похоже девочка подросток. Стоит "Шкода йетти" и мопед или скутер, не знаю что именно. Возле тела шлем лежал.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31201

Авария произошла в 16.16 под мостом на пр. Абая. Житель Костаная 1985 г. р. управлял скутером и не справился с управлением, наехав на бордюр. Вместе с ним была пассажирка - женщина 1988 г.р. Другие автомобили в аварии не участвовали.

Кадр из видео пользователя сайта

- В результате ДТП пассажирка выпала с сиденья и ударилась головой об асфальт, - сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД. - Она была без защитного шлема. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель скутера получил травмы и был доставлен в приемный покой городской больницы.

По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».
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Комментарии к новости
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* лимон
Re: Пассажирка скутера выпала из сиденья и скончалась в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подавляющее большинство двухколесных не дисциплинировано, чувство безнаказанности побуждает их всячески нарушать ПДД - без шлемов, без номеров, несовершеннолетние на дорогах ...
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§ АбраКадабра
Re: Пассажирка скутера выпала из сиденья и скончалась в...
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.06.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
чувство безнаказанности побуждает их всячески нарушать ПДД - без шлемов, без номеров, несовершеннолетние на дорогах ...

Полностью с вами согласен.
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