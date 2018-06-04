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Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в мире
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04.06.18 14:57
Обликоморале
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04.06.18 14:11
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Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в мире
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Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в мире

4 июня 2018, 09:47 |  Государство

Составлен список стран с худшими и лучшими дорогами в мире по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018, сообщает tengrinews.kz

Фото с сайта tengrinews.kz

В перечень попали 137 стран мира. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно из государств не набрало высший балл.

Худшие дороги оказались в Мавритании, которая получила два балла ровно. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла. Четвертое и пятое места у Мадагаскара и Гвинеи соответственно, дороги обеих стран оценили в 2,2 балла. Далее следуют Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдавия (2,5 балла).

Лучшими в рейтинге признаны Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (шесть баллов), Португалия (шесть баллов), Австрия (шесть баллов), а также США (5,7 балла).

Казахстан также попал в список и оказался на 115-м месте с 2,9 балла.
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Комментарии к новости
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§ Мишаня
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.06.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если и так, что с этого - бросать все и строить дороги что-ли? А когда заниматься ономастикой и цифровизацией? Неет, это - я считаю, заказная статья недругов страны! Не сбить с пути!
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§ Сергей_я
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2479
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.06.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Даже если и так, что с этого - бросать все и строить дороги что-ли? А когда заниматься ономастикой и цифровизацией? Неет, это - я считаю, заказная статья недругов страны! Не сбить с пути!

все четко и по делу. Слово в слово. :lol:
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* лимон
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-) а протяженность этих самых дорог и территории стран учитывали? сколько ОАЭ или Швейцарий на территории РК поместится?

зато в рейтинге освоения средств на эти дороги, мы явно не на последнем месте
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§ Медный
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.06.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот неожиданность, правда? :-o
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§ 112
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12563
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочно на средства ЕНФП нанять Эвропейцев и понастроить дороги в степи!
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§ Обликоморале
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это на не переименнованых улицах остались плохие дороги.
Вот декомунизируем их и сразу пять балов минимум будут наши.
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