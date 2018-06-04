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Чемпионат области по боевому самбо прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

4 июня 2018, 08:53 |  Спорт

В турнире, который прошел в воскресенье, 3 июня, в спортзале Академии МВД РК, приняли участие спортсмены 1998-1999 г. р., а  также 1998 г. р. и старше. Это отборочные соревнования  на чемпионат РК, который пройдёт в октябре в Темиртау.

- Там уже будет осуществляться отбор на чемпионат мира среди молодёжи, проходить он будет в Москве в ноябре, - сообщил "НГ" главный судья соревнований, старший преподаватель кафедры боевой, физической подготовки Академии МВД РК, подполковник полиции Руслан ТАНКИБАЕВ. - В сборной нашей академии есть два мастера спорта - Бахтияр Болатов и Нурбол Курбан. Нурбол 1 июля будет выступать на Кубке мира в Астане на призы нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева.

На чемпионате области выступили более 90 спортсменов из Карасуского, Камыстинскинского, Наурзумского районов, Житикары, Аркалыка, Костаная и Рудного.

Главный судья соревнований, чтобы не допустить травмирования бойцов перед чемпионатом РК, запретил удары в голову и добивание в партере.

Очень красочный финальный бой в весовой категории 57 кг провёл слушатель 2 курса Академии МВД Костаная Айбек ЖАЙЛАУ. Несмотря на то, что его поймали на болевой приём на ногу, Айбек вышел из этого положения на контратаку и провёл удушение со спины, выиграв поединок.

- Занимаюсь спортом со 2 класса. - рассказал он "НГ". - Сейчас мне 19 лет. Являюсь к. м. с. по казак куреси и дзюдо, по самбо - 1-й разряд. Родом я из Жангельдинского района. В спорт меня привёл папин друг, он работает тренером. Хочу стать чемпионом РК и служить Родине.

Победители и призёры турнира были награждены грамотами и медалями.

Справка "НГ"

Боевое самбо было создано на основе спортивного самбо в 1930 годах в СССР для обучения сотрудников силовых структур. Тогда боевое самбо не считалось спортивной дисциплиной. обучение ему гражданских лиц было запрещено. Секцией по изучению и разработке прикладных приемов руководил Виктор Афанасьевич Спиридонов. Под его руководством были разработаны программы для специальных курсов самозащиты и боевой раздел. Спиридонов хорошо знал японскую систему джиу-джитсу . Удары он позаимствовал им из английского бокса, захваты и броски - из французской и японской борьбы.

В боевом самбо важна эффективность технических действий по устранению физической агрессии, возможны применения технического арсенала из любого вида спортивного единоборства: броски и удержания посредством захватов за одежду, болевые воздействия на связки и суставы (характерно для самбо и дзюдо), броски посредством классических захватов за тело (характерных для борьбы вольного и классического стилей), удушающие воздействия посредством захватов за одежду (характерно для дзюдо) и частей тела (это уже ближе к смешанным видам единоборств), всевозможные удары руками и ногами (характерные для различных видов ударных единоборств). В боевой раздел самбо входят также изучение и совершенствование приемов самозащиты, нападения и принципов ведения боя, специальных приемов по использованию подручных средств, окружающей обстановки.
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§ Медный
Re: Чемпионат области по боевому самбо прошел в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.06.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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