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alex_60
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03.06.18 15:46
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Дракоша,ты какой то уж размерчик детсадовского плана нам заснял,можно же чё нить округло-элегантнее :lol:
03.06.18 15:40
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина рукава, Алекс,как это сложно у вас. Я думаю,размер - 52. Я так прікінул,еслі - пріложіть мою Бейсболку, в пості в самый раз будет. А она у...
03.06.18 15:35
Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: не дадут. по последнім развед даным. (Есть своі люді в редакціі))))Был пріказ нормальным пацанам пока не даваті пп.
03.06.18 15:34
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ОМ, Вітал , когда же уже вам дадут ПП... :lol: :-o
03.06.18 15:29
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Читательский рейтинг

Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без присмотра

Tengrinews.kz

3 июня 2018, 12:52 |  Общество

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева объяснила, почему предложила наказывать родителей, за то, что они оставляют детей до 12 лет без присмотра дома, передает Tengrinews.kz.

"В сети разразился нешуточный спор. Спорят о том, что я имела ввиду говоря о родительской ответственности. Мне кажется, что я отвечу на этот вопрос лучше. Позавчера, на отчетной встрече, я говорила о родительской ответственности как о базовом инструменте безопасности ребенка. Одним из пунктов мною был назван пункт о необходимости ее повышения. Думаю все согласятся, что когда родители применяют превентивные меры безопасности, риск гибели или травмирования ребенка минимален", - написала Балиева в Facebook.

Она пояснила, что в последние годы статистика по детской смертности пугает, а ее причины пугают еще больше. Каждый третий случай происходит из-за родительской халатности, и это, по ее мнению, нельзя оставлять без внимания.

"Правительство вынуждено реагировать на подобные вещи, так как дети - это не только дети своих родителей, но и граждане республики. Их жизнь в приоритете у государства. Дабы обеспечить максимальную безопасность, государство строит необходимую инфраструктуру, в том числе и виде законодательства. Сейчас в планах, я подчеркиваю - в планах законопроект о детской безопасности, где один из рисков обозначен как родительская халатность. Это явление есть и думаю отрицать его никто не станет", - добавила Балиева.

При этом она отметила, что будут разрабатываться меры исходя из ситуации родителей.

"Есть случаи когда мать, скажем, работает продавцом и у нее зарплата 50 тысяч тенге, она единственный кормилец и конечно не может себе позволить отправить ребенка в садик, нанять няню. Ей это элементарно дорого. Мы думаем как создать условия для таких детей, чьи матери в трудном положении. Разрабатываем ряд мер, такие как стимулирование работодателей на создание детских садов по месту работы матери. Но есть и другие случаи, когда родители, уходя в гости, просто оставляют на ночь своего малыша, в расчете что он спит, или проявляют другую безответственную халатность, а дети тем временем травмируются или гибнут. Вы не представляете сколько таких историй поступают на номер 111", - рассказала Уполномоченный по правам ребенка.

"Хочу отметить, что эти два примера не равнозначны. Если в первом случае нам всем нужно думать, и я с радостью жду предложений, как можно помочь женщинам- героиням, кто несмотря не на что, воспитывают и не отказываются от своих деток. То во втором случае общество и государство должно быть непримиримо с халатностью, цена которой детская жизнь. Нужно понимать, что ребенок не собственность, не машина и не игрушка, он человек, самостоятельная отдельная личность, им нельзя распоряжаться по своему усмотрению, у него есть свои права, главное из которых является право на жизнь", - добавила Балиева.

По словам детского омбудсмена, рассматривается опыт Германии, где законодательно предусмотрена ответственность родителей за оставление детей в потенциальной опасности, то есть одних без присмотра.

"Этот закон исходит из следующей логики, ребенок, оставшись один дома, может выпасть из окна, устроить пожар и погибнуть, залезть в розетку, пораниться ножом. И это нужно сказать, уже сегодня происходит в нашей стране. По разным причинам, иногда не потому, что родители халатны, а потому что они заняты вопросом выживания. И я это понимаю. В настоящий момент понятна только проблема, дети травмируются и гибнут. Пути ее решения ищет как правительство так и институт детского омбудсмена. Я открыта к предложениям и буду рада услышать, если у вас есть видение как эту сложную задачу решить, какие меры принять", - заключила Балиева.

Напомним, ранее Загипа Балиева предлагала запретить казахстанцам оставлять детей до 12 лет без присмотра.
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§ Vital
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже знаю какой завтра закон примут для таких вот родителей. Штраф.
А вот что б зарплату маме- одиночке- продавцу поднять с 50 000 до средней по стране 160 000 это увы не реально.
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§ таноми52
Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без присмотра
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.06.18 - 16:21
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