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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Ну и анекдот дня. По случаю приезда Порошенко в одну из восточных областей Украины был устроен орудийный салют. После второго залпа старушка спрашивает милиционера, почему стреляют. ...
03.06.18 15:46
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Дракоша,ты какой то уж размерчик детсадовского плана нам заснял,можно же чё нить округло-элегантнее :lol:
03.06.18 15:40
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина рукава, Алекс,как это сложно у вас. Я думаю,размер - 52. Я так прікінул,еслі - пріложіть мою Бейсболку, в пості в самый раз будет. А она у...
03.06.18 15:35
Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: не дадут. по последнім развед даным. (Есть своі люді в редакціі))))Был пріказ нормальным пацанам пока не даваті пп.
03.06.18 15:34
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ОМ, Вітал , когда же уже вам дадут ПП... :lol: :-o
03.06.18 15:29
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Читательский рейтинг

Министерство здравоохранения обратилось к казахстанцам по поводу менингита

Tengrinews.kz

3 июня 2018, 09:39 |  Государство

Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин обратился к казахстанцам, после неоднозначной рассылки в WhatsApp, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья.

По словам Бекшина среди пользователей WhatsApp распространяется информация, в которой женщина "тревожным голосом" призывает всем детям, посещающим дошкольные организации, проводить антибиотикотерапию против менингита.

"Министерство здравоохранения не подтверждает данную информацию и призывает вас не полагаться на недостоверные сведения, полученные из социальных сетей. И пользоваться только информацией министерства", - обратился к казахстанцам Бекшин.

Он отметил, что в Казахстане ежегодно регистрируется от 62 до 424 случаев менингита, с летальностью до 21 случая. Заболеваемость также регистрируется и в странах, с которыми имеются тесные миграционные связи, к примеру, только по итогам 1 квартала 2018 года зарегистрировано в России 257 случаев, в Армении - 31 случай, Грузии - 39 случаев, что свидетельствует о постоянной циркуляции возбудителя этого заболевания.

"Все летальные случаи, как правило, являются результатом позднего обращения за медицинской помощью. Теряются "золотые часы", болезнь порой протекает скоротечно", - заметил санврач. Бекшин озвучил разрешенные меры профилактики, среди которых советы ограничить посещение мест скопления людей и торгово-развлекательных комплексов без необходимости, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в плохо вентилируемых помещениях.

"Рекомендуем ношение одноразовых масок в закрытых помещениях, автобусах, вагонах метро и других местах скопления людей. Ношение масок на улице нецелесообразно. Часто проветривать спальные помещения, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. При появлении симптомов простуды - кашель, чихание, боль в горле, головная боль, повышение температуры, появление сыпи - немедленно обращаться к врачу. Избегать переохлаждения, голодания, недосыпания и стрессов", - перечислил Бекшин.

С начала 2018 года в Казахстане зарегистрировано девять смертельных случаев от менингококковой инфекции. Восемь из них Бекшин подтвердил в правительстве, кроме того, 2 июня стало известно о смерти пятилетнего мальчика в Алматы.
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