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Victor Yang: Можно же не фронталкой снимать, а переключить на основную На васапе? Хех.. Попробовал, а ведь действительно, получилось.. Хотя сразу не понял..
02.06.18 16:42
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Кстати этот "Источник НГ", зачем ссылка нужна, Вот этот "источник НГ" жуть как неудобно,оно вылазит где надо и не надо,заколебался удалять её.
02.06.18 16:39
112
Ваши вопросы редакции и сообществу
Меня сейчас на стихе выбило.. Минут десять думал что к чему и где какой абзац..
02.06.18 16:38
kbkz1980
"Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти полгода не получает выплаты
Медный: Мужчина рассказал, что несколько месяцев живет на средства, которые ему перечисляют из ДШНК и СР - Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва. Там он также получает 73...
02.06.18 16:37
Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: собственный текст копируешь, чтобы с зарегиненного повторить, а он уже без абзацев, сплошной томной линией Вот да! Новость когда хочу скопипастить в "Народные" - такая ерунда...
02.06.18 16:35
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Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске

Татьяна НАЗАРУК

2 июня 2018, 15:40 |  Криминал

Сотрудники УВД Лисаковска 28 мая задержали троих мужчин, которых обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летнего студента колледжа.

Иллюстративное фото

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО Лисаковска.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследования  уголовного дела, - отметили в ведомстве. - Иная информация в порядке ст. 201 УПК в интересах следствия не разглашается.

Сначала было подано заявление о краже, так как подозреваемые украли у потерпевшего около 16 000 тенге, потом появилось второе - о совершении насильственных действий сексуального характера.

Известно, что двое из трех подозреваемых были ранее судимы.
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