Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Татьяна НАЗАРУК
Сотрудники УВД Лисаковска 28 мая задержали троих мужчин, которых обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летнего студента колледжа.
Иллюстративное фото
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО Лисаковска.
- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследования уголовного дела, - отметили в ведомстве. - Иная информация в порядке ст. 201 УПК в интересах следствия не разглашается.
Сначала было подано заявление о краже, так как подозреваемые украли у потерпевшего около 16 000 тенге, потом появилось второе - о совершении насильственных действий сексуального характера.
Известно, что двое из трех подозреваемых были ранее судимы.
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