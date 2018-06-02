Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске

Сотрудники УВД Лисаковска 28 мая задержали троих мужчин, которых обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летнего студента колледжа.

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Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО Лисаковска.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследования уголовного дела, - отметили в ведомстве. - Иная информация в порядке ст. 201 УПК в интересах следствия не разглашается.

Сначала было подано заявление о краже, так как подозреваемые украли у потерпевшего около 16 000 тенге, потом появилось второе - о совершении насильственных действий сексуального характера.

Известно, что двое из трех подозреваемых были ранее судимы.