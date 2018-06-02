В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию

План работ Костанайской горэлектросети с 4-го по 8 июня с отключением потребителей частного сектора и спального районов опубликовала пресс-служба акимата Костаная. Отключения связаны с текущим ремонтом оборудования подстанций.

ТП-98 - 5-го и 6 июня с 10:00 до 18:00

КИНЭУ ч/с ул. Сибирская 22-71,41/1-49/6, Лесная 1-57, Плеханова 2-95,98/2-98/10, Чернышевского 30-107, Ленинградская 41/1-41/11, Рудненская 60-82, Строительная 41/1-41/12, 8-8/2, 58-62, Целинная 33-46, Хакимжановой 87-99.

ТП-73 - 7-го и 8 июня с 10:00 до 18:00

Архив, гостиница «Турист», экономический суд, городской суд, б/с ул. Дулатова 89.

Светофор (ул. Дулатова – Тәуелсиздик)