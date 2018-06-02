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112
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Victor Yang: Можно же не фронталкой снимать, а переключить на основную На васапе? Хех.. Попробовал, а ведь действительно, получилось.. Хотя сразу не понял..
02.06.18 16:42
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Кстати этот "Источник НГ", зачем ссылка нужна, Вот этот "источник НГ" жуть как неудобно,оно вылазит где надо и не надо,заколебался удалять её.
02.06.18 16:39
112
Ваши вопросы редакции и сообществу
Меня сейчас на стихе выбило.. Минут десять думал что к чему и где какой абзац..
02.06.18 16:38
kbkz1980
"Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти полгода не получает выплаты
Медный: Мужчина рассказал, что несколько месяцев живет на средства, которые ему перечисляют из ДШНК и СР - Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва. Там он также получает 73...
02.06.18 16:37
Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: собственный текст копируешь, чтобы с зарегиненного повторить, а он уже без абзацев, сплошной томной линией Вот да! Новость когда хочу скопипастить в "Народные" - такая ерунда...
02.06.18 16:35
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Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных могилах"

Tengrinews.kz

2 июня 2018, 12:52 |  Криминал

Полицейскими Аркалыка проводится досудебное расследование в отношении 33-летней местной жительницы по факту распространения заведомо ложной информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

30 мая в WhatsApp появилась запись голосового сообщения о "якобы" вскопанных иностранцами могилах. Полицейскими установлена 33-летняя жительница города Аркалык, которая записала сообщение и сделала рассылку через WhatsApp.

"По факту распространения ложных сведений в настоящее время в отношении 33-летняя жительница Аркалыка ведется досудебное расследование по статье 274 части 2 пункту 3 УК РК "Распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

В полиции попросили жителей области не распространять недостоверную и непроверенную информацию. 

Ранее сообщалось, что школьники устроили погром на кладбище в Аркалыке. Инцидент произошел 25 мая в поселке Ашутасты. Полицейские установили двоих учащихся средней школы города Аркалыка 2007 года рождения, которые признались в содеянном.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К нам бы на форум пришла и тусила бы тут, как некоторые неопределенного возраста..
Глядишь, злость на жизнь из за одиночества или других личных проблем, уходила бы через написание каких то комментариев..
И психолога не надо никакого, все делает за него форум..
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§ 112
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне реально помогло..
Пришел сюда когда то, несчастный и одинокий, разочаровавшийся в людишках вокруг..
Перед написанием первого комментария, поблагодарил Била Гейтса за его хлеб насущный и попер в интернет, к другим таким же..
Так тут и остался и не нужно никаких васапов..
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§ Victor Yang
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Перед написанием первого комментария, поблагодарил Била Гейтса за его хлеб насущный и попер в интернет, к другим таким же..

В голос!
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§ Сыкымы
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.06.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
...и не нужно никаких васапов...

Ну да, Вотсапп - мессенджер адресный, все люди из твоих контактов прочитают/прочитали твой бред, да и заблокируют/уже заблокировали твой контакт, и не перед кем больше"выёживаться".
Цитата:
112:
Так тут и остался

А здесь раздолье, "театр одного актёра"...
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§ 112
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы: театр


Весь Форум наш - театр,
В нем женщины, мужчины - все актеры:
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той. Сперва - Земляк
Блюющий с ревом на руках у мамки.. .

Потом - плаксивый Сыкымы с какой то сумкой,
Умыт до глянцу, нехотя, улиткой
Ползущий в форум. А затем тут Медный
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь бровок Валентина..
А затем - здесь Маркс

Чья речь всегда проклятьями полна,
Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
Готовый славу бренную искать
В борьбе со спекулянтом Добринцовым,
Который тут
С брюшком округлым, где каплун запрятан,
Со строгим взором, стриженой бородкой,
Пословиц мудрых и примеров кладезь,
- Так он играет роль.
Шестой же возраст -
Уж точно наш любимый тощий Юджин
С очками на носу и с сумкой с боку,
В штанах, что с юности берег, - широких
Для ног иссохших; мужественный голос
Сменяется опять дискантом детским,
У Йенга ищет он всегда поддержку..
Ну, а последний акт,
Конец столь странной пьесы с именем - наш Форум,
Второе детство, полузабытье
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего....

Вильямс Шукспир..
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§ Victor Yang
Re: Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Весь Форум наш - театр,

Ба! Да ты поэт!?
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