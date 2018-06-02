Жительницу Аркалыка накажут за рассылку о "вскопанных могилах"
Tengrinews.kz
Полицейскими Аркалыка проводится досудебное расследование в отношении 33-летней местной жительницы по факту распространения заведомо ложной информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
30 мая в WhatsApp появилась запись голосового сообщения о "якобы" вскопанных иностранцами могилах. Полицейскими установлена 33-летняя жительница города Аркалык, которая записала сообщение и сделала рассылку через WhatsApp.
"По факту распространения ложных сведений в настоящее время в отношении 33-летняя жительница Аркалыка ведется досудебное расследование по статье 274 части 2 пункту 3 УК РК "Распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД.
В полиции попросили жителей области не распространять недостоверную и непроверенную информацию.
Ранее сообщалось, что школьники устроили погром на кладбище в Аркалыке. Инцидент произошел 25 мая в поселке Ашутасты. Полицейские установили двоих учащихся средней школы города Аркалыка 2007 года рождения, которые признались в содеянном.
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