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112
Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у казахстанцев - КРЕМЗК и ПП
Victor Yang: Можно же не фронталкой снимать, а переключить на основную На васапе? Хех.. Попробовал, а ведь действительно, получилось.. Хотя сразу не понял..
02.06.18 16:42
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Кстати этот "Источник НГ", зачем ссылка нужна, Вот этот "источник НГ" жуть как неудобно,оно вылазит где надо и не надо,заколебался удалять её.
02.06.18 16:39
112
Ваши вопросы редакции и сообществу
Меня сейчас на стихе выбило.. Минут десять думал что к чему и где какой абзац..
02.06.18 16:38
kbkz1980
"Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти полгода не получает выплаты
Медный: Мужчина рассказал, что несколько месяцев живет на средства, которые ему перечисляют из ДШНК и СР - Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва. Там он также получает 73...
02.06.18 16:37
Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: собственный текст копируешь, чтобы с зарегиненного повторить, а он уже без абзацев, сплошной томной линией Вот да! Новость когда хочу скопипастить в "Народные" - такая ерунда...
02.06.18 16:35
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Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у казахстанцев - КРЕМЗК и ПП

Tengrinews.kz

2 июня 2018, 12:04 |  Государство

Запреты на фото- и видеосъемку в магазинах незаконны. Об этом напомнили в Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, передает Tengrinews.kz.

Подчеркивается, что в настоящее время участились факты незаконных запретов на съемку в торговых центрах, на рынках, в магазинах и так далее.

"Имеются случаи агрессивного поведения (отбирание средств съемки, угроза, оскорбление, попытки удалить видео и фотоматериалы) сотрудников служб безопасности либо сотрудников магазинов в отношении потребителей, применивших фото- и видеосъемку. Помните, что важным инструментом в защите прав потребителей, помимо свидетельских показаний и документов, подтверждающих приобретение товаров или оплату выполнения работ, оказания услуг, является право на фото- и видеофиксацию правонарушения", - прокомментировали в комитете.

Также сообщается, что потребитель вправе ссылаться на фото-, видеофиксацию как на средство доказывания факта приобретения товара в случае отсутствия у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара (статья 18 Закона РК "О защите прав потребителей").

"Таким образом, если в магазине вам запрещают применять фото-, видеосъемку, вы вправе ссылаться на пункт 12 статьи 24 Закона, согласно которому продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК", - резюмировали в ведомстве.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я фотаю всегда свободно..
А иначе как?
Например какую банку томата взять из многочисленных банок по васапу..
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§ Victor Yang
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я фотаю всегда свободно..
А иначе как?
Например какую банку томата взять из многочисленных банок по васапу..

Я как-то по видеосвязи подарок племяннице выбирал - это проще чем фотать.
Профайл

§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
видеосвязи

Да у меня 5 пикселей фронталка, не очень чисто снимает и еще ведь плавно нужно, хотя удобно, нужно попробовать..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да у меня 5 пикселей фронталка, не очень чисто снимает и еще ведь плавно нужно, хотя удобно, нужно попробовать..

Можно же не фронталкой снимать, а переключить на основную.
Профайл

§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно же не фронталкой снимать, а переключить на основную

На васапе?
Хех..
Попробовал, а ведь действительно, получилось..
Хотя сразу не понял..
Профайл




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