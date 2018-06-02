Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у казахстанцев - КРЕМЗК и ПП

Запреты на фото- и видеосъемку в магазинах незаконны. Об этом напомнили в Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, передает Tengrinews.kz.

Подчеркивается, что в настоящее время участились факты незаконных запретов на съемку в торговых центрах, на рынках, в магазинах и так далее.

"Имеются случаи агрессивного поведения (отбирание средств съемки, угроза, оскорбление, попытки удалить видео и фотоматериалы) сотрудников служб безопасности либо сотрудников магазинов в отношении потребителей, применивших фото- и видеосъемку. Помните, что важным инструментом в защите прав потребителей, помимо свидетельских показаний и документов, подтверждающих приобретение товаров или оплату выполнения работ, оказания услуг, является право на фото- и видеофиксацию правонарушения", - прокомментировали в комитете.

Также сообщается, что потребитель вправе ссылаться на фото-, видеофиксацию как на средство доказывания факта приобретения товара в случае отсутствия у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара (статья 18 Закона РК "О защите прав потребителей").

"Таким образом, если в магазине вам запрещают применять фото-, видеосъемку, вы вправе ссылаться на пункт 12 статьи 24 Закона, согласно которому продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК", - резюмировали в ведомстве.