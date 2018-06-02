"Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти полгода не получает выплаты

Казахстанский лыжник, обладатель золотой медали XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане Александр Колядин на протяжении нескольких месяцев не получает положенные ему выплаты. Об этом атлет сообщил корреспонденту Tengrinews.kz.

"Зарплата 73 тысячи. Все обещают. Вот завтра будет, во вторник будет. Разом все получишь. Нет пока ... Сейчас опять как после сочинской Олимпиады будет. Тренировок, сборов не будет. Как только летняя пройдет, потом берутся за "зимников", - говорит паралимпиец Колядин.

По словам Александра Колядина, за победу на Паралимпиаде от акима Костанайской области он получил миллион тенге, но они уже потрачены. Мужчина рассказал, что несколько месяцев живет на средства, которые ему перечисляют из ДШНК и СР - Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва. Там он также получает 73 тысячи тенге.

Как рассказала мама спортсмена, сыну подарили машину, а основные призовые - за победу в спринте на 1,5 километра классическим стилем - обещают перечислить в будущем. Обещали паралимпийцу и квартиру.

"Он же должен получить эти 250 тысяч долларов, но их пока не дали. Квартиры нет. Хотя тоже обещали. За три месяца никак не могут дать зарплату. У него пенсия по инвалидности, за вычетом алиментов, 20 тысяч тенге", - говорит мать спортсмена Любовь Козырева.

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В Министерстве культуры и спорта объяснили, что призовые паралимпиец получит в ближайшие дни. Задержка с переводом денег связана с непростой процедурой оформления.

"Сейчас идет процедура оформления выплаты. Немалая сумма - 250 тысяч долларов. На следующей неделе он должен получит средства на карту. Это стандартная процедура", - сообщила пресс-секретарь Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Раухан Тугумбаева.

"Деньги выделяются из резерва Правительства, соответственно, делается Постановление Правительства. Есть определенные сроки, чтобы его подписать. На следующей неделе процедура выдачи денег на карту будет завершена. В среднем, она длится 2-3 месяца. Согласовывается с заинтересованными госорганами, подписывают министры, и только после этого подписывает премьер-министр", - пояснил главный эксперт управления по работе с лицами в ограниченными возможностям в спорте Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК Марат Каскербаев.

В Управлении физической культуры и спорта Костанайской области признали, что спортсменам, которые являются членами сборных команд Республики Казахстан, в том числе и Александру Колядину, не выплачивают положенное из-за того, что в вышестоящем органе дали не точную информацию по получателям.

"В соответствии с законодательством мы должны выплачивать членам сборных команд Республики Казахстан ежемесячно денежную выплату. Этот список поступил к нам только в конце марта. Дальше мы начали работу по сбору заявлений от спортсменов. До конца июня все выплаты будут произведены. Сейчас отрабатываем все эти вопросы. До конца июня, в том числе и Колядину, мы произведем выплаты. Ежемесячная выплата составляет порядка 80 тысяч. Он (Колядин - Авт.) получит сразу с января по июнь, а потом будет помесячно", - объяснил сложившуюся ситуацию руководитель Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Евгений Вильямс.

Напомним, что Александр Колядин стал первым казахстанцем, который завоевал "золото" зимней Паралимпиады.