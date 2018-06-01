"Нормально сделать, не воровать ничего здесь!" - Назарбаев о программе "7-20-25"

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить прозрачность реализации программы "7-20-25", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Опять же, разъяснять эту программу!.. Чтобы квартиры прежде всего получили те, у кого их нет, то есть те, у кого нет жилья. Те, у кого есть жилье, пусть улучшают, а это мы делаем для тех, у кого сегодня никакой квартиры нет. Иначе мы сделаем программу спекулятивной. Он может взять одну, свою квартиру сдать в аренду, а этой заниматься. Давайте четко себе поясним, обществу, для кого и чего мы это делаем (...)", - сказал Назарбаев.

Он напомнил, что раньше для оформления квартиры в кредит требовалось почти 50 процентов от стоимости жилья.

"Сейчас только 20 процентов. Раньше давали на 10 лет, сейчас на 25. Чтобы дешевле было оплачивать. А может, человек захочет раньше расплатиться с банком, жилье переходит в собственность", - добавил Президент.

Назарбаев призвал активнее подключаться учителям, врачам, госслужащим, молодежи, так как у них небольшие зарплаты.

"У нас до сих пор во всех городах и районах есть очереди. Кто-нибудь видел очереди в Германии, во Франции на квартиры или в Америке? Этот нонсенс. Потому что государства не дают бесплатных квартир. До сих пор мне пишут и пенсионеры, дайте мне квартиру. Включайтесь в программу (...). Есть арендное жилье. Какие очереди? Обращаются и в Парламент, и к министрам. Нет таких законов в государстве, взять и дать квартиру. (...) Всем партийцам говорю: взять на контроль, нормально сделать, не воровать ничего здесь! Чтобы точно попало, кому необходимо", - поручил Назарбаев.

"Это вызовет огромный строительный бум, вокруг которого будет развиваться бизнес. Для строительства дома стройматериалы, лес, металл, стекло нужны. Мебелировать надо, газовые плитки нужны. Это все делает бизнес. То есть мы оживляем огромную большую работу, если подумать, поработать. Всегда говорили, что Америку подняла автомобильная промышленность, которую начал господин Форд. Нас могут поднять жилищное строительство и сельское хозяйство", - отметил Президент.

Также Нурсултан Назарбаев рассказал об ожидаемых изменениях после реализации в стране программы цифровизации.

"Человеку на госслужбе должно быть невыгодно воровать, он лишится должности, всех льгот, которые это дает им. Цифровизация исключает прямой контакт человека со служащим. Он тебя один раз отправит, во второй раз справку не даст, в третий раз догадаешься - внутри своей справки кладешь купюру хорошую и вопрос решается. Этот вопрос (цифровизация - прим.) решает цепочку многих других вопросов. Партийцы, все, кто здесь сидит, во всех областях, районах ожидаем успехов", - сказал Назарбаев на заседании политсовета "Нур Отана".