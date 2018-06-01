Международный день защиты детей отметили в Костанае
Екатерина КИЗЯЕВА
Алёна УНГЕФУГ
Массовые мероприятия в честь детского праздника планировали провести в центре Костаная, под открытым небом, но из-за непогоды перенесли в ДК «Мирас». По этой же причине отменили парад детских и молодежных оркестров и ансамблей.
Праздничные мероприятия охватили два этажа дворца культуры. Сразу за порогом попадаешь в веселую беззаботную атмосферу. Кругом пахнет карамелью и попкорном, все пестрит яркими красками, детский смех не умолкает.
На первом этаже разместилась Аллея технического творчества, где каждый мог попробовать управлять умной машиной с помощью пульта.
На празднике бесплатно раздавали сласти и мороженое.
На втором этаже работали школа скорочтения и развития интеллекта «Уникум», «IQ 007» и школа ментальной арифметики «MAILIM». Здесь дети могли проверить свой интеллект, показать на что они способны. В награду получили подарки - пазлы и фирменные значки.
Рядом расположилась творческая мастерская «Очумелые ручки». Дети в возрасте от 7 лет и старше занимались аппликациями и лепкой.
Аллея художников «Мир глазами детей» (частная художественная школа им. Л. И. Русина) представила замечательные картины.
В 11:00 в актовом зале начался концерт, в котором выступили ансамбли «Эстель» , «Узоры» «Искорка», «Драйверята», «Юнона», Infodance. В перерывах между музыкальными и танцевальными номерами зрителям загадывали загадки.
Каждый коллектив старался удивить синхронностью движений, оригинальностью костюмов и, конечно же, своими творческими номерами. Бурные овации зала не утихали.
- У меня двое детей, поэтому каждый год отмечаем День защиты детей, никогда не пропускаем, участвуем во всех конкурсах и играх, - поделилась с "НГ" жительница Костаная Галина БАРСУКОВА. - Концерт в этом году хороший - красивые наряды, заводная музыка, детям все нравится.
- Каждый год отмечаем этот праздник 1 июня, стараемся, чтобы ребенок радовался, - сказала жительница Костаная Асем МУХАМЕДЖАНОВА. - Но сегодня не только нам дарят праздник, но и мы. Дочь впервые раз учувствует в концерте. Большая публика, аудитория - это очень волнительно.
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