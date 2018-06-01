 
Форум
112
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
В том что мы не любим футбол, эту деревянную технику, этих бойцов так сказать, профессионалов кстати, виновата наверно прежде всего система.. Если бы у нас постоянно рождались Блохины или Бастены,...
01.06.18 19:43
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
3 кусточка под окном? :-P :-P :-P
01.06.18 19:33
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сегодня в процессе попытаюсь протестировать этот продукт.. a.radikal.ru Есть ли там витамины, сколько аминокислот и коэффициент полезности..
01.06.18 19:33
kbkz1980
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
И здесь 5 копеек вставит о себе.
01.06.18 19:31
112
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
Dron: Потому что есть Месси и он помоложе, значит поиграет подоль Месси тоже старичок еще тот уже будет.. Ну на Неймара много ставят, на Салаха.. А Буфон просто гений, талант экстра класса, всего...
01.06.18 19:19
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Международный день защиты детей отметили в Костанае

Екатерина КИЗЯЕВА
Алёна УНГЕФУГ

1 июня 2018, 18:05 |  Общество

Массовые мероприятия в честь детского праздника планировали провести в центре Костаная, под открытым небом, но из-за непогоды перенесли в ДК «Мирас». По этой же причине отменили парад детских и молодежных оркестров и ансамблей.

Праздничные мероприятия охватили два этажа дворца культуры. Сразу за порогом попадаешь в веселую беззаботную атмосферу. Кругом пахнет карамелью и попкорном, все пестрит яркими красками, детский смех не умолкает.

На первом этаже разместилась Аллея технического творчества, где каждый мог попробовать управлять умной машиной с помощью пульта.

На празднике бесплатно раздавали сласти и мороженое.

На втором этаже работали школа скорочтения и развития интеллекта «Уникум», «IQ 007» и школа ментальной арифметики «MAILIM». Здесь дети могли проверить свой интеллект, показать на что они способны. В награду получили подарки - пазлы и фирменные значки.

Рядом расположилась творческая мастерская «Очумелые ручки». Дети в возрасте от 7 лет и старше занимались аппликациями и лепкой.

Аллея художников «Мир глазами детей» (частная художественная школа им. Л. И. Русина) представила замечательные картины.

В 11:00 в актовом зале начался концерт, в котором выступили ансамбли «Эстель» , «Узоры» «Искорка», «Драйверята», «Юнона», Infodance. В перерывах между музыкальными и танцевальными номерами зрителям загадывали загадки.

Каждый коллектив старался удивить синхронностью движений, оригинальностью костюмов и, конечно же, своими творческими номерами. Бурные овации зала не утихали.

- У меня двое детей, поэтому каждый год отмечаем День защиты детей, никогда не пропускаем, участвуем во всех конкурсах и играх, - поделилась с "НГ" жительница Костаная Галина БАРСУКОВА. - Концерт в этом году хороший - красивые наряды, заводная музыка, детям все нравится.

- Каждый год отмечаем этот праздник 1 июня, стараемся, чтобы ребенок радовался, - сказала жительница Костаная Асем МУХАМЕДЖАНОВА. - Но сегодня не только нам дарят праздник, но и мы. Дочь впервые раз учувствует в концерте. Большая публика, аудитория - это очень волнительно.

Фото авторов
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.06.18 17:29 Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор
01.06.18 17:04 «Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор Центра культуры российских немцев презентовал книгу о Герольде Бельгере в Костанае
01.06.18 16:47 Погода в Костанайской области начнет поворачиваться к лету, но будет неустойчивой
01.06.18 16:26 Все бегают за чиновниками - Назарбаев о коррупции
01.06.18 16:05 14-й республиканский турнир по теннису на призы «НГ» пройдет в Костанае
01.06.18 15:43 "Дать взятку, чтобы устроиться техничкой. Такое только у вас" - Назарбаев акиму ЮКО
01.06.18 15:18 Сказку о правилах противопожарной безопасности показали детям пожарные и волонтёры в Костанае
01.06.18 13:46 Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
01.06.18 12:06 Отсутствие горячей воды в 84 домах в Костанае связано с ремонтными работами на ул. Тауелсиздик
01.06.18 11:51 Иван Дычко вернется на ринг в июне в бою против экс-претендента на титул

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 103
Пользователей: 1
Всего: 104

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх