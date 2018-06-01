Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор

Конфликтная ситуация, возникшая между руководителем отдела строительства акимата Лисаковска Людмилой ЖАРКОВОЙ и редактором сайта Tobolinfo Александрой СЕРГАЗИНОВОЙ, сначала стала поводом для разбирательства в суде. Сегодня, 1 июня, ее рассмотрели члены дисциплинарного совета Костанайской области.

Как доложил член диссовета Дастан ЖУМАБАЕВ, 24 октября 2017 года журналисты Tobolinfo приехали в Лисаковск, чтобы снять видеосюжет с руководителем отдела строительства.

- Однако госслужащая говорить перед камерой отказалась, - отметил Жумабаев. - Более того, покинула свой служебный кабинет, тем самым нарушив Кодекс этики госслужащих.

Сама Людмила Жаркова пояснила, что на официальный запрос журналиста ответила письменно еще 18 октября 2017 года. Однако 24 октября представители Tobolinfo без предупреждения пришли к ней в кабинет и попросили «озвучить запрос на камеру».

- В акимат они прошли обманным путем, сказав, что идут на совещание, хотя никакого совещания в этот день не было, - объяснила Жаркова. - Они зашли в кабинет, сказали, что из Tobolinfo, при это не показав документов. Я предложила им войти и начала отвечать на вопросы Сергазиновой, но заметила, что меня исподтишка снимают камерой. Я попросила этого не делать, но меня продолжили снимать. Я посчитала, что меня поставили в унизительное положение, со мной разговаривали не как с собеседником, а как с предметом для издевательств. Я не смогла находиться с этими людьми в одном кабинете и покинула его.

После этого, по словам Жарковой, в кабинет поднимались охранник и руководитель аппарата акимата Лисаковка, которые просили журналистов уйти, но все было бесполезно. Спустя какое-то время Жаркова узнала, что представители Tobolinfo все-таки ушли в сопровождении полиции.

Членов дисциплинарного совета интересовало, предупредили ли журналисты о своем визите, какая была необходимость снимать видео, если ответ на запрос был получен, почему журналисты прошли в здание обманным путем, сославшись на совещание, которого не было.

- Да, я не предупредила о своем визите, - признала Александра Сергазинова. - Но в здание мы попали не обманным путем, нам дали пропуски, в которых указана фамилия Жарковой. Нам не принципиально было, чтобы интервью дала Жаркова, мы просили позвать пресс-секретаря, который мог бы озвучить информация из запроса. Для этого потребовалось вызывать представителей полиции, прокуратуры. И только спустя 2,5 часа пресс-секретарь акима Максим Сушко, наконец, дал нам интервью перед камерой. Возмутительное всего было, что госслужащая покинула свой кабинет, оставив вещи и служебные документы.

Жаркова отвечала, что у нее не было другого выхода.

Эта ситуация вызвала бурное обсуждение у членов дисциплинарного совета. Одни из них считали, что руководитель отдела строительства нарушила не только этические нормы, но и нормы поведения госслужащего.

- СМИ вправе требовать информацию, а глава государства постоянно говорит, что нужно повышать престиж госслужбы, - высказался руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Салауат МУКСИМОВ. - Госслужащие должны вести себя корректно, соблюдать деловой этикет. Я предлагаю объявить Жарковой выговор. Но закрыть глаза на эту ситуацию мы не можем, поэтому аким Лисаковска должен провести семинар-совещание с местными госслужащими и уполномоченным Совета по этике.

Дастан Жумабаев предложил наказать Жаркову строгим выговором. Однако большинство членов дисциплинарного совета с этим не согласилось и вообще пришло к выводу, что руководитель отдела строительства авторитет госслужащего не подорвала, лишь нарушила Этический кодекс.