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Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор
Добринцофф: что интересно мне будет , Ну думаю никто из них внятно тут не ответит.. Конечно я Уважаю журналистов профессионалов, своего рода Стрингеров, об этом я узнал по одноименному фильму с...
01.06.18 19:48
112
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
В том что мы не любим футбол, эту деревянную технику, этих бойцов так сказать, профессионалов кстати, виновата наверно прежде всего система.. Если бы у нас постоянно рождались Блохины или Бастены,...
01.06.18 19:43
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
3 кусточка под окном? :-P :-P :-P
01.06.18 19:33
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сегодня в процессе попытаюсь протестировать этот продукт.. a.radikal.ru Есть ли там витамины, сколько аминокислот и коэффициент полезности..
01.06.18 19:33
kbkz1980
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
И здесь 5 копеек вставит о себе.
01.06.18 19:31
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Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор

Ольга ЛИХОГРАЙ

1 июня 2018, 17:29 |  Государство

Конфликтная ситуация, возникшая между руководителем отдела строительства акимата Лисаковска Людмилой ЖАРКОВОЙ и редактором сайта Tobolinfo Александрой СЕРГАЗИНОВОЙ, сначала стала поводом для разбирательства в суде. Сегодня, 1 июня, ее рассмотрели члены дисциплинарного совета Костанайской области.

Как доложил член диссовета Дастан ЖУМАБАЕВ, 24 октября 2017 года журналисты Tobolinfo приехали в Лисаковск, чтобы снять видеосюжет с руководителем отдела строительства.

- Однако госслужащая говорить перед камерой отказалась, - отметил Жумабаев. - Более того, покинула свой служебный кабинет, тем самым нарушив Кодекс этики госслужащих.

Сама Людмила Жаркова пояснила, что на официальный запрос журналиста ответила письменно еще 18 октября 2017 года. Однако 24 октября представители Tobolinfo без предупреждения пришли к ней в кабинет и попросили «озвучить запрос на камеру».

- В акимат они прошли обманным путем, сказав, что идут на совещание, хотя никакого совещания в этот день не было, - объяснила Жаркова. - Они зашли в кабинет, сказали, что из Tobolinfo, при это не показав документов. Я предложила им войти и начала отвечать на вопросы Сергазиновой, но заметила, что меня исподтишка снимают камерой. Я попросила этого не делать, но меня продолжили снимать. Я посчитала, что меня поставили в унизительное положение, со мной разговаривали не как с собеседником, а как с предметом для издевательств. Я не смогла находиться с этими людьми в одном кабинете и покинула его.

После этого, по словам Жарковой, в кабинет поднимались охранник и руководитель аппарата акимата Лисаковка, которые просили журналистов уйти, но все было бесполезно. Спустя какое-то время Жаркова узнала, что представители Tobolinfo все-таки ушли в сопровождении полиции.

Членов дисциплинарного совета интересовало, предупредили ли журналисты о своем визите, какая была необходимость снимать видео, если ответ на запрос был получен, почему журналисты прошли в здание обманным путем, сославшись на совещание, которого не было.

- Да, я не предупредила о своем визите, - признала Александра Сергазинова. - Но в здание мы попали не обманным путем, нам дали пропуски, в которых указана фамилия Жарковой. Нам не принципиально было, чтобы интервью дала Жаркова, мы просили позвать пресс-секретаря, который мог бы озвучить информация из запроса. Для этого потребовалось вызывать представителей полиции, прокуратуры. И только спустя 2,5 часа пресс-секретарь акима Максим Сушко, наконец, дал нам интервью перед камерой. Возмутительное всего было, что госслужащая покинула свой кабинет, оставив вещи и служебные документы.

Жаркова отвечала, что у нее не было другого выхода.

Эта ситуация вызвала бурное обсуждение у членов дисциплинарного совета. Одни из них считали, что руководитель отдела строительства нарушила не только этические нормы, но и нормы поведения госслужащего.

- СМИ вправе требовать информацию, а глава государства постоянно говорит, что нужно повышать престиж госслужбы, - высказался руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Салауат МУКСИМОВ. - Госслужащие должны вести себя корректно, соблюдать деловой этикет. Я предлагаю объявить Жарковой выговор. Но закрыть глаза на эту ситуацию мы не можем, поэтому аким Лисаковска должен провести семинар-совещание с местными госслужащими и уполномоченным Совета по этике.

Дастан Жумабаев предложил наказать Жаркову строгим выговором. Однако большинство членов дисциплинарного совета с этим не согласилось и вообще пришло к выводу, что руководитель отдела строительства авторитет госслужащего не подорвала, лишь нарушила Этический кодекс.
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Комментарии к новости
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§ Seviriya
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Александрой СЕРГАЗИНОВА плохой медиатор и психолог.

:lol:
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* 112
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12453
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня всегда интересовал вопрос, почему нам на протяжении вот уже 12ти лет, тов. Журналисты никогда ни на что не отвечают?
Они не должны как то, например за свою статью, за свое видение ситуации?
Просто написал, скинул фото с интернета, а там хоть трава ни расти?
Завтра я ворвусь к журналисту на работу с камерой и смартофоном, интересно, что он будет делать?
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§ Добринцофф
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.06.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Завтра я ворвусь к журналисту на работу с камерой и смартофоном, интересно, что он будет делать?

Действительно довольно странная история.
Журналисты обманным путём проникли в кабинет,пытались снять всё на скрытую камеру и после этого виноватой оказалась гослужащая.
А что интересно мне будет , если я вот так проникну со скрытой камерой в кабинет к ОК,и потом выложу на ютуб без её разрешения нашу беседу?
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* 112
Re: Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12453
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
что интересно мне будет ,

Ну думаю никто из них внятно тут не ответит..
Конечно я Уважаю журналистов профессионалов, своего рода Стрингеров, об этом я узнал по одноименному фильму с Жейком Жиленхолом, но некоторые финты журналистов мне просто не по душе..
Из последних примеров какой то там Бобченков..
И ведь это считается профессионализмом..
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