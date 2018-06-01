Погода в Костанайской области начнет поворачиваться к лету, но будет неустойчивой

По прогнозам синоптиков, воскресенье, 3 июня, ожидается дождливым, как и предшествующие ему пятница и суббота. Хотя дождь будет идти не целый день, а временами. Ночью местами ожидается понижение температуры от 2-7 градусов со знаком плюс до 2 градусов мороза.

- 3 июня день будет еще не очень теплым, термометры покажут 12-17, местами 20 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - К тому же воскресный день испортит сильный ветер - 15-20, прорывами до 23-28 м/с. Начиная с понедельника, начнет устанавливаться теплая погода. По ночам будет от 2 до 7 градусов тепла, а местами и до 10 градусов. Днем прогнозируется температура в пределах 20-25 градусов, а местами даже до 28-ми. Но, несмотря на тепло, в общем погода будет неустойчивой.

Ветер, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет довольно сильным - до 20 м/с.