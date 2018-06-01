 
Форум
112
Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор
Добринцофф: что интересно мне будет , Ну думаю никто из них внятно тут не ответит.. Конечно я Уважаю журналистов профессионалов, своего рода Стрингеров, об этом я узнал по одноименному фильму с...
01.06.18 19:48
112
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
В том что мы не любим футбол, эту деревянную технику, этих бойцов так сказать, профессионалов кстати, виновата наверно прежде всего система.. Если бы у нас постоянно рождались Блохины или Бастены,...
01.06.18 19:43
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
3 кусточка под окном? :-P :-P :-P
01.06.18 19:33
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сегодня в процессе попытаюсь протестировать этот продукт.. a.radikal.ru Есть ли там витамины, сколько аминокислот и коэффициент полезности..
01.06.18 19:33
kbkz1980
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
И здесь 5 копеек вставит о себе.
01.06.18 19:31
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Погода в Костанайской области начнет поворачиваться к лету, но будет неустойчивой

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

1 июня 2018, 16:47 |  Общество

По прогнозам синоптиков, воскресенье, 3 июня, ожидается дождливым, как и предшествующие ему пятница и суббота. Хотя дождь будет идти не целый день, а временами. Ночью местами ожидается понижение температуры от 2-7 градусов со знаком плюс до 2 градусов мороза.

- 3 июня день будет еще не очень теплым, термометры покажут 12-17, местами 20 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - К тому же воскресный день испортит сильный ветер - 15-20, прорывами до 23-28 м/с. Начиная с понедельника, начнет устанавливаться теплая погода. По ночам будет от 2 до 7 градусов тепла, а местами и до 10 градусов. Днем прогнозируется температура в пределах 20-25 градусов, а местами даже до 28-ми. Но, несмотря на тепло, в общем погода будет неустойчивой.

Ветер, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет довольно сильным - до 20 м/с.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.06.18 18:05 Международный день защиты детей отметили в Костанае
01.06.18 17:29 Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор
01.06.18 17:04 «Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор Центра культуры российских немцев презентовал книгу о Герольде Бельгере в Костанае
01.06.18 16:26 Все бегают за чиновниками - Назарбаев о коррупции
01.06.18 16:05 14-й республиканский турнир по теннису на призы «НГ» пройдет в Костанае
01.06.18 15:43 "Дать взятку, чтобы устроиться техничкой. Такое только у вас" - Назарбаев акиму ЮКО
01.06.18 15:18 Сказку о правилах противопожарной безопасности показали детям пожарные и волонтёры в Костанае
01.06.18 13:46 Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
01.06.18 12:06 Отсутствие горячей воды в 84 домах в Костанае связано с ремонтными работами на ул. Тауелсиздик
01.06.18 11:51 Иван Дычко вернется на ринг в июне в бою против экс-претендента на титул

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 2
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх