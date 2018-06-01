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Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор
Добринцофф: что интересно мне будет , Ну думаю никто из них внятно тут не ответит.. Конечно я Уважаю журналистов профессионалов, своего рода Стрингеров, об этом я узнал по одноименному фильму с...
01.06.18 19:48
112
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
В том что мы не любим футбол, эту деревянную технику, этих бойцов так сказать, профессионалов кстати, виновата наверно прежде всего система.. Если бы у нас постоянно рождались Блохины или Бастены,...
01.06.18 19:43
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
3 кусточка под окном? :-P :-P :-P
01.06.18 19:33
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сегодня в процессе попытаюсь протестировать этот продукт.. a.radikal.ru Есть ли там витамины, сколько аминокислот и коэффициент полезности..
01.06.18 19:33
kbkz1980
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
И здесь 5 копеек вставит о себе.
01.06.18 19:31
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Все бегают за чиновниками - Назарбаев о коррупции

Tengrinews.kz

1 июня 2018, 16:26 |  Государство

Глава государства Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии "Нур Отан" высказался о борьбе с коррупцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Информация должна быть прозрачной: где есть места, как они продаются, кому были проданы, почему ему продали, а не другому, была ли конкуренция. Тогда и коррупции не будет. И бизнесмен не будет никак сотрудничать и пересекаться с чиновником. Но вопрос состоит не только дать землю, работать. Все бегают за чиновниками, им это нравится. Они (жители - прим.) просто так не приходят, вот в этом и проблема. Кто-то если даст разрешение на что-то, они (чиновники - прим.) всегда просят чего-то. Эту связь нужно прервать. Всем акимам я это говорю, сколько я об этом уже говорю, сколько было случаев. Надо это исправлять", - высказался Нурсултан Назарбаев.
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