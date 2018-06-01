Все бегают за чиновниками - Назарбаев о коррупции

Глава государства Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии "Нур Отан" высказался о борьбе с коррупцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Информация должна быть прозрачной: где есть места, как они продаются, кому были проданы, почему ему продали, а не другому, была ли конкуренция. Тогда и коррупции не будет. И бизнесмен не будет никак сотрудничать и пересекаться с чиновником. Но вопрос состоит не только дать землю, работать. Все бегают за чиновниками, им это нравится. Они (жители - прим.) просто так не приходят, вот в этом и проблема. Кто-то если даст разрешение на что-то, они (чиновники - прим.) всегда просят чего-то. Эту связь нужно прервать. Всем акимам я это говорю, сколько я об этом уже говорю, сколько было случаев. Надо это исправлять", - высказался Нурсултан Назарбаев.