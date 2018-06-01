14-й республиканский турнир по теннису на призы «НГ» пройдет в Костанае
Республиканский турнир 2-й категории на призы еженедельника «Наша Газета» среди спортсменов от 14 лет и моложе стартует 4 июня и завершится 9 июня. Теннисисты не только поборются за места и призы, но и смогут набрать рейтинговые очки.
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В отличие от предыдущих турниров на призы "НГ", в этом году на корт выйдут только девушки. Заявки на участие подали 27 юных теннисисток из Костаная, Астаны, Петропавловска, Тараза, Актобе, Караганды и Талдыкоргана.
Главные цели проведения турнира - популяризация и развитие тенниса в Костанайской области, повышение спортивного мастерства и пропаганда здорового образа жизни.
Свою историю турнир на призы "НГ" начал в 2004 году в статусе областного. С 2009 года соревнования получили статус турнира 3-й категории и был включен в календарь Федерации тенниса Казахстана.
2013 год оказался стал не самым удачным - из-за того, что многие теннисисты не успели подать заявки, в нем выступили 4 юноши и 8 девушек.
Участниками юбилейного, десятого турнира стали 18 девушек и 18 юношей из Костаная, Лисаковска, Караганды, Актобе, Алматы, Усть-Каменогорска, Астаны, Темиртау, что стало новым рекордом.
В 2014 году победителями турнира стали спортсмены из Астаны. В 2016-м приняли участие 49 человек - 19 юношей и 30 девушек в возрасте от 12 лет и моложе, что стало новым рекордом в истории соревнований.
В 2017 году в турнире приняли участие 15 юношей и 20 девушек.
Турнир на призы «НГ» пройдет в новом Теннисном центре "Костанай", который расположен на ул. Пионерской, возле городского пляжа.
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