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Добринцофф: что интересно мне будет , Ну думаю никто из них внятно тут не ответит.. Конечно я Уважаю журналистов профессионалов, своего рода Стрингеров, об этом я узнал по одноименному фильму с...
01.06.18 19:48
112
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
В том что мы не любим футбол, эту деревянную технику, этих бойцов так сказать, профессионалов кстати, виновата наверно прежде всего система.. Если бы у нас постоянно рождались Блохины или Бастены,...
01.06.18 19:43
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
3 кусточка под окном? :-P :-P :-P
01.06.18 19:33
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сегодня в процессе попытаюсь протестировать этот продукт.. a.radikal.ru Есть ли там витамины, сколько аминокислот и коэффициент полезности..
01.06.18 19:33
kbkz1980
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
И здесь 5 копеек вставит о себе.
01.06.18 19:31
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"Дать взятку, чтобы устроиться техничкой. Такое только у вас" - Назарбаев акиму ЮКО

Tengrinews.kz

1 июня 2018, 15:43 |  Государство

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву быстрее развивать проекты цифровизации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Если вы не будете готовить людей сегодня, они отстанут завтра. Не должно быть никаких обид, особенно во время принятия на работу. У меня есть сигнал, чтобы устроиться на работу техничкой, нужно давать взятку. В других областях нет, только у вас", - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву.

"Поэтому, если вы будете работать открыто, особенно в распределении земельных участков, принятии на работу в школы, в вопросах поликлиник. Конечно, народу много, есть безработица, но если вы не внедрите это, то отстанете. Конкретный результат - это ликвидация негативных фактов", - добавил Президент.

В Астане проходит расширенное заседание политического совета партии "Нур Отан" с участием Главы государства. В ходе заседания рассмотрены вопросы системной модернизации партии "Нур Отан", а также организации общественного контроля за реализацией Пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан, на которые направят более двух триллионов 600 миллиардов тенге.

Ранее первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев заявлял, что со стороны общественности будет установлен жесткий контроль за реализацией Пяти социальных инициатив.

"Мы никому не дадим срывать, затягивать и волокитить инициативы нашего Лидера", - заявил Маулен Ашимбаев.

В работе заседания также принимают участие члены политсовета: руководство правительства, Парламента, Администрации Президента, государственный секретарь, депутаты фракции партии "Нур Отан" в Мажилисе, руководители центральных и местных исполнительных органов, а также в режиме видеоконференцсвязи представители всех регионов страны: акимы областей, секретари областных маслихатов, первые заместители председателей областных филиалов партии.
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