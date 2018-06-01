 
Форум
112
Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор
Добринцофф: что интересно мне будет , Ну думаю никто из них внятно тут не ответит.. Конечно я Уважаю журналистов профессионалов, своего рода Стрингеров, об этом я узнал по одноименному фильму с...
01.06.18 19:48
112
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
В том что мы не любим футбол, эту деревянную технику, этих бойцов так сказать, профессионалов кстати, виновата наверно прежде всего система.. Если бы у нас постоянно рождались Блохины или Бастены,...
01.06.18 19:43
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
3 кусточка под окном? :-P :-P :-P
01.06.18 19:33
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сегодня в процессе попытаюсь протестировать этот продукт.. a.radikal.ru Есть ли там витамины, сколько аминокислот и коэффициент полезности..
01.06.18 19:33
kbkz1980
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
И здесь 5 копеек вставит о себе.
01.06.18 19:31
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Сказку о правилах противопожарной безопасности показали детям пожарные и волонтёры в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

1 июня 2018, 15:18 |  Общество

Сценой для представления стал первый этаж ТРЦ МART. В честь Дня защиты детей сотрудники управления ЧС Костаная и волонтёры ОО «ГрИН» в сказочкой форме рассказали маленьким зрителям о правилах противопожарной безопасности.

- Мы проводим профилактическое мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, началу лета и каникул, чтобы дети находились в безопасности, а также для недопущения пожаров в быту, недопущения шалостей детей с огнём, - рассказала "НГ" инженер управления по ЧС Гульнара ЖУЛБАРИСОВА. - Прививаем навыки действий при пожаре, которые дети должны впитывать в себя с малых лет. Совместно с общественным альянсом «ГрИН» проводим постановку в виде сказки, развлечения для детей, где в форме игры детям будет проиллюстрированы правила пожарной безопасности.

Дети внимательно слушали пожарных и волонтеров, водили хоровод, дружно танцевали и одновременно познавали правила противопожарной безопасности.

Сценарий сказки написали волонтёры «ГрИН».

- Мы не первый год работаем с управлением по ЧС в рамках меморандума. рассказала руководитель волонтёрского центра ОО «ГрИН», координатор молодёжного маслихата Костаная Айнур АХМЕНОВА. - Они всегда поддерживают наши инициативы, а мы - их. Наша работа всегда направлена на профилактику ЧС в быту. На летний период депутаты молодёжного маслихата запланировали рейды в период летнего купального сезона, будем раздавать памятки о правилах поведения в водоёмах.

После спектакля детям раздали памятки о пожарной безопасности и сладкие подарки.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.06.18 18:05 Международный день защиты детей отметили в Костанае
01.06.18 17:29 Отказавшаяся дать интервью перед видеокамерой чиновник из Лисаковска получила выговор
01.06.18 17:04 «Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор Центра культуры российских немцев презентовал книгу о Герольде Бельгере в Костанае
01.06.18 16:47 Погода в Костанайской области начнет поворачиваться к лету, но будет неустойчивой
01.06.18 16:26 Все бегают за чиновниками - Назарбаев о коррупции
01.06.18 16:05 14-й республиканский турнир по теннису на призы «НГ» пройдет в Костанае
01.06.18 15:43 "Дать взятку, чтобы устроиться техничкой. Такое только у вас" - Назарбаев акиму ЮКО
01.06.18 13:46 Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
01.06.18 12:06 Отсутствие горячей воды в 84 домах в Костанае связано с ремонтными работами на ул. Тауелсиздик
01.06.18 11:51 Иван Дычко вернется на ринг в июне в бою против экс-претендента на титул

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 2
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх