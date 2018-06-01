Сказку о правилах противопожарной безопасности показали детям пожарные и волонтёры в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Сценой для представления стал первый этаж ТРЦ МART. В честь Дня защиты детей сотрудники управления ЧС Костаная и волонтёры ОО «ГрИН» в сказочкой форме рассказали маленьким зрителям о правилах противопожарной безопасности.
- Мы проводим профилактическое мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, началу лета и каникул, чтобы дети находились в безопасности, а также для недопущения пожаров в быту, недопущения шалостей детей с огнём, - рассказала "НГ" инженер управления по ЧС Гульнара ЖУЛБАРИСОВА. - Прививаем навыки действий при пожаре, которые дети должны впитывать в себя с малых лет. Совместно с общественным альянсом «ГрИН» проводим постановку в виде сказки, развлечения для детей, где в форме игры детям будет проиллюстрированы правила пожарной безопасности.
Дети внимательно слушали пожарных и волонтеров, водили хоровод, дружно танцевали и одновременно познавали правила противопожарной безопасности.
Сценарий сказки написали волонтёры «ГрИН».
- Мы не первый год работаем с управлением по ЧС в рамках меморандума. рассказала руководитель волонтёрского центра ОО «ГрИН», координатор молодёжного маслихата Костаная Айнур АХМЕНОВА. - Они всегда поддерживают наши инициативы, а мы - их. Наша работа всегда направлена на профилактику ЧС в быту. На летний период депутаты молодёжного маслихата запланировали рейды в период летнего купального сезона, будем раздавать памятки о правилах поведения в водоёмах.
После спектакля детям раздали памятки о пожарной безопасности и сладкие подарки.
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