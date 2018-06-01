Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная

Включить их председателям ПКСК рекомендовало ГКП «КТЭК». Зачем это понадобилось, тепловики рассказали сегодня, 1 июня, на брифинге.

В теплокомпании считают, что летом в многоэтажных домах расходуется тепловой энергии больше, чем это следует из суммарных показаний индивидуальных счетчиков горячей воды, установленных в квартирах. По мнению тепловиков, ответственность здесь делят между собой жильцы и ПКСК.

- Есть умельцы, которые пользуются горячей водой помимо счетчика в квартире, есть те, кто через полотенцесушитель осуществляет подключение обогреваемого пола. Есть дома, где за состоянием внутридомовых коммуникаций ПКСК следят неудовлетворительно, в подвалах трубы текут, осуществляются большие сливы горячей воды, - привел несколько примеров заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ. - Все это оборачивается нашими потерями, которые до сих пор не учитывались.

Теперь тепловики намерены использовать общедомовые счетчики, которые являются приборами учета, как контрольные. Если данные ОПУ по количеству потребленной домом тепловой энергии и объемам ГВС совпадут с суммарными показаниями индивидуальных счетчиков горячей воды, дополнительных начислений абонентам КТЭК не будет.

- Если обнаружится разница, будем по каждому дому работать индивидуально, - сказал Валерий Солодов.

И снова привел примеры. Если кто-то меняет батарею, для чего приходится сливать воду по всему стояку в подъезде, то за этот расход воды будет платить конкретный хозяин квартиры. Если во время аварии, скажем, в подвале, горячую воду сливает ПКСК, счет теплокомпания предъявит кооперативу.

Впрочем, до конца методика определения, кто именно и сколько слил, еще не отработана, отметил Солодов. Компания надеется на содействие ПКСК, а также на активность жильцов - точнее на то, что одним не захочется платить за чужие полы с водяным обогревом. Но кому об этом сообщать, пока не уточнялось. Окончательно также не решен вопрос о том, будет ли дополнительная оплата начисляться помесячно или это будет единый платеж по итогам летних месяцев.

Обо всех уточнениях руководство КТЭК обещает проинформировать костанайцев через СМИ.

Настрой у тепловиков серьезный настолько, что они устанавливают теплосчетчики рядом с домами, которые отказались от этих приборов раньше. Таких в городе - 30. Специалисты КТЭК нашли возможность и размещают ОПУ за стенами зданий, в специальных камерах. Установили уже 62 счетчика. Использовать намерены только для контроля, перед отопительным сезоном демонтируют.

- Но, возможно, за время работы приборов, потребители решат, что ОПУ им нужны. Тогда оставим, - отметил Солодов.

На вопрос «НГ», когда начнет действовать новый механизм учета и контроля за расходованием тепловой энергии, заместитель директора КТЭК ответил: по отчетам председателей ПКСК, в большей части домов ОПУ уже включены.