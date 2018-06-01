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Алиса
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
почему до сих пор не ввели тариф на воздух, на чих, на пук? это очень странно, даже, скажем так, настораживает! :-x
01.06.18 14:12
alex_60
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
и вообще он понимает что говорит? какие то девочки из фирмы которую "кто-то создал и воздуха", под себя, а это коррупция налицо. ходят с фотиками, когда все на работе, и бумажки ложал-...
01.06.18 14:12
Тюльпанчик
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
Дурдом. Ну сколько уже можно, то коэффициент газовики придумали, то ктэк с этими счетчиками. Это вообще правомерно? Или мы сейчас пару лет будем платить дружно за то, что у кого-то полы теплые, а...
01.06.18 14:10
alex_60
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
что. то не считают. сколько счетчиком выходят из строя. после подачи ими ржавой воды. и которая не горячая а ржавая.. может лучше молчать чем говорить?
01.06.18 13:59
olegggon
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
"Если кто-то меняет батарею, для чего приходится сливать воду по всему стояку в подъезде, то за этот расход воды будет платить конкретный хозяин квартиры." А вода в стояке в момент слива...
01.06.18 13:53
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Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная

Галина КАТКОВА

1 июня 2018, 13:46 |  ЖКХ

Включить их председателям ПКСК рекомендовало ГКП «КТЭК». Зачем это понадобилось, тепловики рассказали сегодня, 1 июня, на брифинге.

В теплокомпании считают, что летом в многоэтажных домах расходуется тепловой энергии больше, чем это следует из суммарных показаний индивидуальных счетчиков горячей воды, установленных в квартирах. По мнению тепловиков, ответственность здесь делят между собой жильцы и ПКСК.

- Есть умельцы, которые пользуются горячей водой помимо счетчика в квартире, есть те, кто через полотенцесушитель осуществляет подключение обогреваемого пола. Есть дома, где за состоянием внутридомовых коммуникаций ПКСК следят неудовлетворительно, в подвалах трубы текут, осуществляются большие сливы горячей воды, - привел несколько примеров заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ. - Все это оборачивается нашими потерями, которые до сих пор не учитывались.

Теперь тепловики намерены использовать общедомовые счетчики, которые являются приборами учета, как контрольные. Если данные ОПУ по количеству потребленной домом тепловой энергии и объемам ГВС совпадут с суммарными показаниями индивидуальных счетчиков горячей воды, дополнительных начислений абонентам КТЭК не будет.

- Если обнаружится разница, будем по каждому дому работать индивидуально, - сказал Валерий Солодов.

И снова привел примеры. Если кто-то меняет батарею, для чего приходится сливать воду по всему стояку в подъезде, то за этот расход воды будет платить конкретный хозяин квартиры. Если во время аварии, скажем, в подвале, горячую воду сливает ПКСК, счет теплокомпания предъявит кооперативу.

Впрочем, до конца методика определения, кто именно и сколько слил, еще не отработана, отметил Солодов. Компания надеется на содействие ПКСК, а также на активность жильцов - точнее на то, что одним не захочется платить за чужие полы с водяным обогревом. Но кому об этом сообщать, пока не уточнялось. Окончательно также не решен вопрос о том, будет ли дополнительная оплата начисляться помесячно или это будет единый платеж по итогам летних месяцев.

Обо всех уточнениях руководство КТЭК обещает проинформировать костанайцев через СМИ.

Настрой у тепловиков серьезный настолько, что они устанавливают теплосчетчики рядом с домами, которые отказались от этих приборов раньше. Таких в городе - 30. Специалисты КТЭК нашли возможность и размещают ОПУ за стенами зданий, в специальных камерах. Установили уже 62 счетчика. Использовать намерены только для контроля, перед отопительным сезоном демонтируют.

- Но, возможно, за время работы приборов, потребители решат, что ОПУ им нужны. Тогда оставим, - отметил Солодов.

На вопрос «НГ», когда начнет действовать новый механизм учета и контроля за расходованием тепловой энергии, заместитель директора КТЭК ответил: по отчетам председателей ПКСК, в большей части домов ОПУ уже включены.
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Комментарии к новости
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§ olegggon
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.06.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если кто-то меняет батарею, для чего приходится сливать воду по всему стояку в подъезде, то за этот расход воды будет платить конкретный хозяин квартиры."

А вода в стояке в момент слива фактически холодная, за что платить? За неё уже оплачено.
Короче опять придумали фантазёры.
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§ alex_60
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что. то не считают.
сколько счетчиком выходят из строя.
после подачи ими ржавой воды.
и которая не горячая а ржавая..
может лучше молчать чем говорить?
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§ Тюльпанчик
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 01.06.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом. Ну сколько уже можно, то коэффициент газовики придумали, то ктэк с этими счетчиками. Это вообще правомерно? Или мы сейчас пару лет будем платить дружно за то, что у кого-то полы теплые, а потом выяснится, что это незаконно, пишите заявления,мы вам все вернем, как было с газом. Только никто ничего не возвращает, гребут-гребут. Ухххх :-o
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§ alex_60
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и вообще он понимает что говорит?
какие то девочки из фирмы которую "кто-то создал и воздуха", под себя,
а это коррупция налицо.
ходят с фотиками, когда все на работе, и бумажки ложал- сбросьте нам
на номер показания. да у половины людей нет этих аппаратов чтобы им сбросить..
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§ Алиса
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4135
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.06.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему до сих пор не ввели тариф на воздух, на чих, на пук? это очень странно, даже, скажем так, настораживает! :-x
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