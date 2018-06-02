ИВАНОВ: Функция лжи

В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.

Иногда в школе устраивались диспуты на эти темы после изучения соответствующих литературных произведений: ”Ложь - религия рабов и хозяев... Правда - бог свободного человека!”.

Нельзя сказать, что в те времена все были кристально честными, но сегодняшнего разгула лжи все-таки не было. И дело не в сравнении времен, а в том, что воспитание современного ребенка в ореоле честности заранее обрекает его на мученическое существование в реалиях современного мира.

Раньше ложь была плоская, ее функция укладывалась в стандартную двухосную систему координат. После развала социализма и появления Интернета ложь получила новые Д-измерения - объем, окраску и производные, которые оказались гораздо страшнее плоских предшественников. Информационное пространство заполнилось фейками, полуправдой, уловками, вымыслом и откровенной дезой. Обладателям информации пришлось отложить владение миром на неопределенное время.

В этой информационной вакханалии появилась масса экспертов, накладывающих одну полуправду на другую так искусно, что сами начинают верить в мнимые измышления. Производные лжи множатся, как в песне: ”Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я!” Даже обучившись не доверять назойливой рекламе, ярким этикеткам и “выгодным” тарифам, мы продолжаем верить в ”цены ниже рыночных” на местном рынке. Верим “не в тех врачей, которые лечат, а в тех, которые не могут не лечить”. Банальные словесные ловушки не подвергаются логическому анализу и принимаются за великие истины.

Поэт Эдуард Асадов писал: ”По-моему, в каждом земном пороке, пусть так или сяк, но таится ложь. Во всем, что бессовестно и жестоко, она непременно блестит, как нож”. Значит, чем больше пороков в обществе, тем больше форм лжи, а ящик с пороками для нас услужливо распахнул агрессивный мир капитала. Один из видов скрытой лжи - это халтура, и неважно, от непрофессионализма исходит обман или так задумано для быстрого освоения ресурсов, но итоги этой деятельности бросаются в глаза своей небрежностью и недобросовестностью. Еще ложь любит принимать форму безответственности, чтобы сквозь пальцы взглянуть на халтуру или на бездумное освоение денежных средств. Боязнь ответственности не дает возможности сделать что-то по-настоящему ценное для города и его благочестивых обывателей.

Однако, страшнее всего, что ложь входит в обыденную жизнь и становится нормой. И начинают некоторые сомневаться в законах истинных и вопрошают: ”А не ложь ли высечена на скрижалях, не лживы ли идолы?” И отвечают им: ”Нет – истинны идолы и правда высечена на скрижалях”. И те, другие, призывают побить отвечающих камнями и порушить законы и идолов, чтобы воцарился хаос. Но не нужен хаос ни вопрошающим, ни отвечающим, а нужен он лишь тем, другим.

Об этом же заявила на Евразийском медиафоруме Дарига Назарбаева: ”Настоящим бедствием стали так называемые "тролли" – невидимые бойцы информационных войн, а также производители фальшивых новостей и фейков… Нет ни одной страны, где не обсуждались бы вызовы и угрозы, которые несут обществу новые коммуникационные технологии”.