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Алиса
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
почему до сих пор не ввели тариф на воздух, на чих, на пук? это очень странно, даже, скажем так, настораживает! :-x
01.06.18 14:12
alex_60
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
и вообще он понимает что говорит? какие то девочки из фирмы которую "кто-то создал и воздуха", под себя, а это коррупция налицо. ходят с фотиками, когда все на работе, и бумажки ложал-...
01.06.18 14:12
Тюльпанчик
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
Дурдом. Ну сколько уже можно, то коэффициент газовики придумали, то ктэк с этими счетчиками. Это вообще правомерно? Или мы сейчас пару лет будем платить дружно за то, что у кого-то полы теплые, а...
01.06.18 14:10
alex_60
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
что. то не считают. сколько счетчиком выходят из строя. после подачи ими ржавой воды. и которая не горячая а ржавая.. может лучше молчать чем говорить?
01.06.18 13:59
olegggon
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
"Если кто-то меняет батарею, для чего приходится сливать воду по всему стояку в подъезде, то за этот расход воды будет платить конкретный хозяин квартиры." А вода в стояке в момент слива...
01.06.18 13:53
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Отсутствие горячей воды в 84 домах в Костанае связано с ремонтными работами на ул. Тауелсиздик

Галина КАТКОВА

1 июня 2018, 12:06 |  ЖКХ

Горячую воду жильцам этих многоэтажек дадут только осенью. Об этом сегодня, 1 июня, на брифинге сообщил заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ.

Иллюстративное фото

- Там большой объем работ — замена теплосетей, потом восстановление асфальтового покрытия. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием, - сказал он. - Кроме этих домов, пока без ГВС остается 41 дом, но уже из-за дефектов на сетях, которые мы устраняем. На вчерашний день цифра таких неподключенных из-за дефектов многоэтажек была 136, то есть за сутки мы устранили очень много проблем.

Солодов также отметил, что в этом году гораздо меньше жалоб на качество поданной сразу после опрессовки горячей воды. Всего на начало профилактических работ в Костанае от горячего водоснабжения было отключено 955 многоэтажных домов.
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§ Тюльпанчик
Re: Отсутствие горячей воды в 84 домах в Костанае связано с...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 01.06.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Там большой объем работ — замена теплосетей, потом восстановление асфальтового покрытия. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31181

Ну это понятно, что менябт коммуникации, ладно, мы подождем. Но как укладка асфальта мешает подавать горячую воду? Вот это не понятно.
Воду нам дайте, что это за порядки такие 3 месяца сидеть без воды? Тауельсиздик изрыли вдоль и поперек и бросили, а мы жди. На обувной фабрике разворотили эти 3 квадратных метра и уже больше месяцс ничего не делают, хотя, я думаю,при хорошем раскладе там и недели бы хватило.
Хоть бы елбасы приехал в город поскорее, за ночь бы все сделали, закопали, укатали , разметку сделали. И даже дом возвсти бы успели, чтобы отчитаться по жилищной программе.
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