Отсутствие горячей воды в 84 домах в Костанае связано с ремонтными работами на ул. Тауелсиздик

Горячую воду жильцам этих многоэтажек дадут только осенью. Об этом сегодня, 1 июня, на брифинге сообщил заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ.

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- Там большой объем работ — замена теплосетей, потом восстановление асфальтового покрытия. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием, - сказал он. - Кроме этих домов, пока без ГВС остается 41 дом, но уже из-за дефектов на сетях, которые мы устраняем. На вчерашний день цифра таких неподключенных из-за дефектов многоэтажек была 136, то есть за сутки мы устранили очень много проблем.

Солодов также отметил, что в этом году гораздо меньше жалоб на качество поданной сразу после опрессовки горячей воды. Всего на начало профилактических работ в Костанае от горячего водоснабжения было отключено 955 многоэтажных домов.