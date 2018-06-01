Назначен руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области
Приказом председателя АДГСПК Алика Шпекбаева руководителем территориального департамента Агентства по Костанайской области назначен Салауат Муксимов, сообщает пресс-служба департамента.
С 2016 года Муксимов занимал должность директора департамента антикоррупционной политики центрального аппарата Агентства. В компетенцию указанного департамента входят вопросы превенции коррупции, проведение антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков.
"Приобретенные навыки, стратегическое видение и успешный опыт работы в сфере реализации антикоррупционной политики государства позволят Салауату Муксимову применить их на региональном уровне и эффективно использовать профессиональный потенциал", - отмечается в пресс-релизе.
Салауата Муксимова представил коллективу руководитель аппарата Агентства Республикик Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов.
Справка
Салауат Муксимов родился в 1980 году в Атырауской области.
В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист». Также является выпускником Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, доктор PhDв сфере государственного и местного управления.
Трудовую деятельность начал в 2001 году преподавателем Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Имеет опыт работы в сенате Парламента РК.
С 2013 по 2014 годы работал руководителем управления внутренней политики Северо-Казахстанской области.
До назначения на должность директора департамента антикоррупционной политики АДГСПК Салауат Муксимов прошел необходимые ступени карьерной лестницы в Агентстве, занимая должности главного инспектора, а затем и руководителя управления в указанном департаменте.
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