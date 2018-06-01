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Алиса
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
почему до сих пор не ввели тариф на воздух, на чих, на пук? это очень странно, даже, скажем так, настораживает! :-x
01.06.18 14:12
alex_60
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
и вообще он понимает что говорит? какие то девочки из фирмы которую "кто-то создал и воздуха", под себя, а это коррупция налицо. ходят с фотиками, когда все на работе, и бумажки ложал-...
01.06.18 14:12
Тюльпанчик
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
Дурдом. Ну сколько уже можно, то коэффициент газовики придумали, то ктэк с этими счетчиками. Это вообще правомерно? Или мы сейчас пару лет будем платить дружно за то, что у кого-то полы теплые, а...
01.06.18 14:10
alex_60
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
что. то не считают. сколько счетчиком выходят из строя. после подачи ими ржавой воды. и которая не горячая а ржавая.. может лучше молчать чем говорить?
01.06.18 13:59
olegggon
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
"Если кто-то меняет батарею, для чего приходится сливать воду по всему стояку в подъезде, то за этот расход воды будет платить конкретный хозяин квартиры." А вода в стояке в момент слива...
01.06.18 13:53
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Назначен руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области

1 июня 2018, 10:13 |  Государство

Приказом председателя АДГСПК Алика Шпекбаева руководителем территориального департамента Агентства по Костанайской области назначен Салауат Муксимов, сообщает пресс-служба департамента.

С 2016 года Муксимов занимал должность директора департамента антикоррупционной политики центрального аппарата Агентства. В компетенцию указанного департамента входят вопросы превенции коррупции, проведение антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков.

"Приобретенные навыки, стратегическое видение и успешный опыт работы в сфере реализации антикоррупционной политики государства позволят Салауату Муксимову применить их на региональном уровне и эффективно использовать профессиональный потенциал", - отмечается в пресс-релизе.

Салауата Муксимова представил коллективу руководитель аппарата Агентства Республикик Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов.

Справка

Салауат Муксимов родился в 1980 году в Атырауской области.

В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист». Также является выпускником Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, доктор PhDв сфере государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2001 году преподавателем Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Имеет опыт работы в сенате Парламента РК.

С 2013 по 2014 годы работал руководителем управления внутренней политики Северо-Казахстанской области.

До назначения на должность директора департамента антикоррупционной политики АДГСПК Салауат Муксимов прошел необходимые ступени карьерной лестницы в Агентстве, занимая должности главного инспектора, а затем и руководителя управления в указанном департаменте.
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Комментарии к новости
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§ Seviriya
Re: Назначен руководитель департамента Агентства по делам...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а еще кто то сомневается зачем стране юристы с дипломом Талды коргана? хех :-o
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