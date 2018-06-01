«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко

Главные тренеры "Тобола" и "Кызыл-жара-СК" прокомментировали матч этих команд, который прошел в рамках 13-го тура чемпионата РК по футболу вечером 31 мая на стадионе "Центральный" в Костанае и завершился со счетом 0:1.

- Мы прекрасно понимали, что играем с одним из лидеров чемпионата, и выбрали тактику играть вторым номером, - сказал на пресс-конференции главный тренер ФК «Кызыл-Жар СК» Юрий ЧУХЛЕБА. - Намеренно отдали инициативу, выстраивали контратаки, и одна из таких контратак принесла свои плоды. Хочу поблагодарить ребят своих за отдачу, за желание, за организацию в обороне, которую они продемонстрировали в этой игре. Да, был момент случайности, нам повезло, но это футбол - сегодня везёт одним, завтра другим.

- Была ли какая-либо установка на игру, помимо контратак?

- Встречать соперника в центральной части поля и проводить быстрые контратаки.

- Как вам состояние поля?

-Не лучшего качества, но более-менее приемлемо для игры в футбол.

- Что ожидали от этой игры?

- Ну, если я скажу, что мы ехали за очками, вы, конечно, не поверите. Но после игры, проведённой дома, мы провели анализ, разобрали соперника и выбрали ту тактику, которая нас привела к победе.

Главный тренер ФК "Тобол" Владимир НИКИТЕНКО отетил, что матч сложился для костанайцев неудачно, но "ребята выложили все силы, насколько это возможно в данный момент с учётом столь частых матчей".

- Я хочу поблагодарить свою команду за серию, которую мы сыграли с лидирующими командами страны, - добавил он. - Достойно побеждали в последних играх. Сегодня - неудачный матч в плане игры, так сложилось, что соперник забил и очень дисциплинированно играл в обороне, особенно во втором тайме. Скорее всего, удача отвернулась, хотя мы создавали много моментов. Футбол - он на то и футбол, потому что это игра и всё может быть. Случилось, значит будем дальше работать, исправлять. Вся борьба впереди.

- Сегодня в первый раз за сезон играл Нурбол Жумаскалиев. Что вас сподвигло выпустить его на поле?

- У него роль - это "десятка", в принципе, у нас нет такой позиции. От него была нужна большая работоспособность сегодня в борьбе. Мы надеемся на него, у нас есть позиции, где он может играть и приносить пользу. Я думаю, он будет нам помогать, у него есть интеллект, у него есть техника и него есть обостряющие моменты. Возможно, не весь матч в таком темпе, но всё же. Он хорошо играет на позиции опорника, почему бы его не задействовать? Он хорош для усиления в атакующих действиях. Если вы не заметили, у нас много игроков выпало, просто какой-то рок… Ну, не рок, это смена полей повлияла. С грунта на грунт тяжело переходить. Дополнительная усталость тоже влияет на игровое мышление. А на Жумаскалиева мы надеемся, у него есть потенциал усиления атакующих действий. Будем искать позицию.

- Чего не хватало "Тоболу" в атаках? Их сегодня было много, как и созданных моментов.

- Свежести не хватало в завершении, в пустые ворота-то надо забивать. Там головой - и в штангу. А те моменты, которые Мирошниченко не забил и Молдакараев с двух метров - это чем вообще можно объяснить, кроме как невезением? В упор-то надо забивать с двух метров. Просто направлять мяч щекой - и всё. В такие моменты надо забивать. Фарта, так сказать, сегодня не было.

Но вернемся к матчу. "Тобол" активно начал первую половину игры, но на 42-й минуте пропустил контратаку по флангу и Братислав Пуношевац реализовал голевой момент.

Вторая половина матча была более напряжённой, хотя и не результативной. Впервые за этот сезон костанайцы смогли увидеть на поле легендарного игрока - экс-капитана сборной Казахстана и экс-капитана "Тобола" Нурбола Жумаскалиева.

Болельщики были очень рады его появлению. «Жума, давай!», «Нурба, ты лучший, ничего–ничего, еще раз попробуй!» - кричали они. Нурбол ни грамма не заржавел, только бороду отпустил. Играл он так же вдохновенно, как и раньше. Хотя некоторые стали уже думать, что он уже не играет, так как половину сезона сидел на скамейке.

Нурбол сразу попытался реализовать несколько атак, его класс игры был виден невооружённым глазом. Со штрафного он буквально припечатал защитника гостей к газону, да так, что того унесли с поля врачи команды.

Жумаскалиев по-прежнему показывает искусный дриблинг и умение работать в команде. Азат Нургалиев совершал высококлассные атаки, Федин обводил по 3 защитника, но всё тщетно. Удача была не на стороне хозяев.

0:1 в пользу гостей.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА