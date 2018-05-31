Чиновники стали реже нарушать этические нормы в Костанайской области

Об этом сегодня, 31 мая, сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ на брифинге в Региональной службе коммуникации.

- За 4 месяца 2018 года в департамент поступило 9 обращений по фактам неэтичного поведения государственных служащих, 6 из них – от коллег, по нарушениям этических норм внутри коллектива, - отметил Искендиров. – На Совете по этике рассмотрены 4 дисциплинарные дела, связанные с этикой.

В частности, в Совет по этике обратился главный специалист Шишкинского сельского округа (Костанайский р-н) Серик Аскаров с жалобой на грубость и хамство акима этого сельского округа Марата Сегизбаева.

- По возбужденному делу Совет по этике принял решение об увольнении акима сельского округа с занимаемой должности, - сообщил Искендиров. - Рекомендация Совета исполнена.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество такого рода дел, рассмотренных Советом, снизилось в 2 раза. Этот показатель заместитель руководителя ведомства оценил, как итог эффективной коллективной работы, проводимой департаментом и Советом по этике. За 4 месяца с госслужащими и работниками квазигосударственного сектора провели 291 мероприятие разъяснительного характера.

В 2018 году в департамент поступило 103 обращения граждан на действия и бездействия должностных лиц. Количество удовлетворенных обращений увеличилось почти вдвое - с 23-х в аналогичном периоде 2017 году до 45-ти.

За 4 месяца департамент возбудил 27 административных дел в отношении госслужащих. В территориальном управлении лесного хозяйства и животного мира 5 членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на вакантную должность уличили в несоблюдении процедуры. Они допустили к конкурсу кандидата, не отвечавшего квалификационным требованиям. За данное нарушение каждый из них уплатил в госказну по 18 000 тенге штрафа.

За этот же период специалисты департамента провели 28 проверок. 25 из них были внеплановыми - по обращениям граждан. В результате 34 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности. 20 из них – за нарушение норм законодательства в сфере государственных услуг.

Корреспондента «НГ» спросил спикера, о каких «новых подходах» говорил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев во время недавней встречи с главой государства. Искендиров ответил, что речь, очевидно, шла о введении новой системы оплаты труда государственных служащих. В основу определения оплаты труда будут брать «вес данной должности для государства».

- Исходя из этого, будут определяться компетенции и, соответственно, размер оплаты труда человека, который будет работать в этой должности, - уточнил Асхат Искендиров. – Помимо этого, оплата государственных служащих будет зависеть от достижения служащим целевых показателей. Такой подход позволит повысить конкурентность при отборе кандидатур на государственную службу. Сегодня, например, в Костанайской области конкурс на одно вакантное место в среднем составляет 1,1.

По его информации, такую систему уже начали апробировать в четырех государственных органах.

Фото Евгения ШИБАРШИНА