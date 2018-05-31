"Тобол" неожиданно проиграл дома петропавловскому "Кызыл-Жар СК"

Футболисты "Тобола" проиграли петропавловскому "Кызыл-Жар СК" в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.





Игра прошла сегодня, 31 мая, в Костанае и завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола на 42-й минуте стал сербский форвард Братислав Пуношевац.





Это поражение прервало четырехматчевую победную серию "Тобола", а "Кызыл-Жар" одержал третью победу в сезоне.