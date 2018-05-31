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"Тобол" неожиданно проиграл дома петропавловскому "Кызыл-Жар СК"
vesti.kz
31 мая 2018, 20:58 | Спорт
Футболисты "Тобола" проиграли петропавловскому "Кызыл-Жар СК" в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 31 мая, в Костанае и завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола на 42-й минуте стал сербский форвард Братислав Пуношевац.
Это поражение прервало четырехматчевую победную серию "Тобола", а "Кызыл-Жар" одержал третью победу в сезоне.
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