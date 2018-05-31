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таноми52
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Фридрих Ницше сказал:" Что жизнь, тем не менее, нуждается в услугах истории должно быть понятно так же, как и другое положение... а именно, что избыток истории вредит жизни" Так что...
31.05.18 22:58
112
Грязь, разносимая камазами со стройки в Костанае
Нужно подать думаю в суд на фирму застройщика.. Фото видеоотсчет есть, и засудить по полной! Автор сам как думает?
31.05.18 22:55
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: по магазам ГДРы нас давно не прогуливал? Лилли,по магазина езжу в субботу. Сейчас жарко ездить... :lol: :cry:
31.05.18 22:55
112
Горячая вода 2 куба в день. Но она еле теплая
Спустите и будет вам счастие.. Но я в таких случаях если пошло такое в несколько дней, редко, но бывает, включаю просто бойлер..
31.05.18 22:52
Ваш земляк
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Горожанин_kst: Вон, у Драка спроси как немцы живут. Осудили нацистов, многие были чьими-то дедами. Примирились со своей историей и живут дальше. "План Маршалла". Тебе знаком такой...
31.05.18 22:52
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"Тобол" неожиданно проиграл дома петропавловскому "Кызыл-Жар СК"

vesti.kz

31 мая 2018, 20:58 |  Спорт

Футболисты "Тобола" проиграли петропавловскому "Кызыл-Жар СК" в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz



Игра прошла сегодня, 31 мая, в Костанае и завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола на 42-й минуте стал сербский форвард Братислав Пуношевац.



Это поражение прервало четырехматчевую победную серию "Тобола", а "Кызыл-Жар" одержал третью победу в сезоне.
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