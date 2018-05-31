В Костанае проходят антитеррористические учения

В Костанае, на участках улиц Тауелсиздик, Шаяхметова, Бородина и Пушкина, проходят плановые антитеррористические учения. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе департамента КНБ.

- Гостей и жителей города просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением передвижения на отдельных участках дорог, - говорится в пресс-релизе Костанайского областного оперативного штаба. - Сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией.

Сейчас учения идут непосредственно на площади возле памятника Первоцелинникам.