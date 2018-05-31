Детские прокуроры и судьи могут появиться в Казахстане

Правоохранительные ведомства работают над введением должностей детских судей, прокуроров и следователей. Об этом заявила депутат Мажилиса, уполномоченный по правам детей Загипа Балиева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мы приступили к разработке Детского кодекса. У нас уже есть суды по делам несовершеннолетних. Совместно с Генпрокуратурой, Верховным судом и МВД мы сейчас работаем над тем, чтобы были детские судьи, детские прокуроры и детские следователи. Мы надеемся, что сейчас вузы получили самостоятельность и они придут к тому, что нужно готовить следователей, прокуроров, юристов, судей именно по работе с детьми. Потому что ребенок и взрослый человек - это два совершенно разных субъекта", - заявила Балиева на расширенном заседании в Мажилисе.

Она также сообщила, что Судебная академия и Академия правоохранительных органов вводят постоянный курс, который будет обязательным для всех работников правоохранительных органов по правам ребенка.