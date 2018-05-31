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Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез

31 мая 2018, 13:40 |  Государство

Сенат Парламента Казахстана принял законопроект, закрепляющий за Первым Президентом право пожизненно возглавлять Совет Безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Проектом закона предусматривается, что Совет Безопасности является конституционным органом, образуемым Президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

При этом устанавливается, что Первому Президенту - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя.

Планируется, что состав Совбеза будет формировать Президент по согласованию с председателем совета.

Основными задачами Совета Безопасности являются планирование, рассмотрение и оценка реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка.

Также законопроектом предлагается закрепить за Совбезом мониторинг и оценку состояния и исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны; организацию контроля за исполнением законов в сфере обеспечения нацбезопасности, обороноспособности и правопорядка, в том числе за эффективным и использованием средств, направляемых на эти цели; обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту.

Законопроект направят на подпись Главе государства.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев объяснил норму законопроекта, закрепляющую за Первым Президентом право пожизненно возглавлять Совет Безопасности.

Фото ©Турар Казангапов

"Это норма не новая. Речь идет о том, что сейчас ситуация, сами видите, как развивается в нашем регионе и в целом в мире, чтобы дать сигнал обществу, соседям, что у нас в стране все стабильно. Наиболее важные вопросы будут рассматриваться на Совете Безопасности, его будет возглавлять Глава государства, который обладает большим авторитетом и в стране, и во всем мире", - прокомментировал Марат Бекетаев журналистам в кулуарах Сената.

Он напомнил, что Глава государства по закону не ограничен в количестве сроков для переизбрания Президентом.

"Сейчас мы говорим о том, что нам необходимо дать четкий сигнал и обществу, и соседям, что в Казахстане все будет стабильно. Вы сами свидетели всех результатов в развитии нашей страны," - продолжил министр.

 
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