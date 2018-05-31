Знак «Купание запрещено» установили возле Корейского моста в Костанае

На берегах реки Тобол в Костанае уже установили 5 знаков "Купание запрещено", еще 6 установят сегодня. Об этом "НГ" сообщил во время установки знака возле Корейского моста начальник городского управления по ЧС Абиль УРАЗОВ.

Теперь жителям района КСК, которые в период купального сезона отдыхали на берегу Тобола, на участке от садоводческого общества «Геолог» до посёлка Кунай, придётся ездить на оборудованные для купания пляжи.

- Мы выбрали это место потому, что здесь и дети купаются, и взрослые, - пояснил он. - На данном водоёме имеется воронка в воде и течение воды сильное. Это очень небезопасное место для купания. У нас по Костанаю есть 3 оборудованных места для купания - городской пляж, "Ак шанырак" и "Мохито".

Как пояснили "НГ", административной ответственности за купание в зоне, где установлен знак, не предусмотрено. Этот знак предназначен для предупреждения населения об опасности. Сотрудники управления ЧС и УВД проводят профилактические беседы и надеются на понимание граждан.

- Мы разрабатываем меры по определению «диких» пляжей, так как народ массово посещает необорудованные для купания места, - рассказал "НГ" руководитель отдела по профилактике терроризма, мобильной подготовке ЧС и гражданской защиты аппарата акима Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ. - В таких местах мы устанавливаем знаки, проводим совместные рейды с сотрудниками ЧС, полиции, отделом образования, учителями. Дети в летний период находятся на каникулах, родители - на работе, поэтому именно они являются частыми гостями реки Тобол. Опасность в том, что многие дети - не опытные, большинство из них не умеет плавать. Поэтому мы надеемся на человеческое понимание. Ведь делается это всё, в первую очередь, для безопасности самих граждан.

В 2017 году в Костанае было зарегистрировано 2 случая купания с летальным исходом, столько же - в 2016 году. Сотрудники управления ЧС проводят рейдовые мероприятия и патрулирование на катерах, вручают памятки и беседуют с отдыхающими. В этом году акимат Костаная организует спасательную группу из 12 человек, которые будут дежурить вместе с сотрудниками ЧС.