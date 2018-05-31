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Приуроченные ко Дню защиты детей мероприятия перенесли в другое место из-за непогоды в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

31 мая 2018, 13:24 |  Общество

Как ранее писала "НГ", 1 июня в Костанае традиционно отметят Международный день защиты детей массовыми мероприятиями. Изначально их планировали провести в Сити-центре, однако из-за непогоды организаторы решили перенести праздник в закрытое помещение - ДК "Мирас".

Фото из архива "НГ"

Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Начало праздника осталось прежним - 11.00.

На прежнем месте - на ул. Байтурсынова, рядом с Казахско-Французским центром - 1 июня стартует парад детских и молодежных оркестров и ансамблей. Шествие начнется на ул. Байтурсынова, колонна будет двигаться до главного входа в Центральный сквер и остановится на обратном пути около памятника А. Байтурсынову.

Подробный план мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня защиты детей

ДК "Мирас"

Детская концертная программа

11.00.

ДК "Мирас"

Летний читальный зал «Қызықты кітапшалар. Веселые книжки»

11.00.

Интеллектуальная программа «Говорим на разных языках» (в программе розыгрыш путевки на Кипр, языковой центр «GrandLuxe»)

12.00

Химическое шоу «Шоу профессора Знайки»

13.30

Конкурсно-игровая программа

14.00

 ДК "Мирас"

Спортивные мастер-классы «Здоровые дети, здоровая нация» (академия детского футбола «DERBY», школа каратэ)

11.00

 ДК "Мирас"

Аллея технического творчества (роботехника)

11.00.

Показательные выступления судомоделистов "Алые паруса"

11.00.

Аллея художников «Мир глазами детей» (частная художественная школа им.Л. И. Русина)

11.00.

Творческие мастерские «Очумелые ручки» (детская студия «Академический центр «Start»)

11.00.

Площадь напротив Казахско-Французского центра
 Республиканский парад детских и молодежных оркестров и ансамблей

11.00.



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