Приуроченные ко Дню защиты детей мероприятия перенесли в другое место из-за непогоды в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Как ранее писала "НГ", 1 июня в Костанае традиционно отметят Международный день защиты детей массовыми мероприятиями. Изначально их планировали провести в Сити-центре, однако из-за непогоды организаторы решили перенести праздник в закрытое помещение - ДК "Мирас".
Фото из архива "НГ"
Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе акима Костаная.
Начало праздника осталось прежним - 11.00.
На прежнем месте - на ул. Байтурсынова, рядом с Казахско-Французским центром - 1 июня стартует парад детских и молодежных оркестров и ансамблей. Шествие начнется на ул. Байтурсынова, колонна будет двигаться до главного входа в Центральный сквер и остановится на обратном пути около памятника А. Байтурсынову.
Подробный план мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня защиты детей
|
ДК "Мирас"
|
Детская концертная программа
|
11.00.
|
ДК "Мирас"
|
Летний читальный зал «Қызықты кітапшалар. Веселые книжки»
|
11.00.
|
Интеллектуальная программа «Говорим на разных языках» (в программе розыгрыш путевки на Кипр, языковой центр «GrandLuxe»)
|
12.00
|
Химическое шоу «Шоу профессора Знайки»
|
13.30
|
Конкурсно-игровая программа
|
14.00
|
ДК "Мирас"
|
Спортивные мастер-классы «Здоровые дети, здоровая нация» (академия детского футбола «DERBY», школа каратэ)
|
11.00
|
ДК "Мирас"
|
Аллея технического творчества (роботехника)
|
11.00.
|
Показательные выступления судомоделистов "Алые паруса"
|
11.00.
|
Аллея художников «Мир глазами детей» (частная художественная школа им.Л. И. Русина)
|
11.00.
|
Творческие мастерские «Очумелые ручки» (детская студия «Академический центр «Start»)
|
11.00.
|
Площадь напротив Казахско-Французского центра
|Республиканский парад детских и молодежных оркестров и ансамблей
|
11.00.
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