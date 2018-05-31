Приуроченные ко Дню защиты детей мероприятия перенесли в другое место из-за непогоды в Костанае

Как ранее писала "НГ", 1 июня в Костанае традиционно отметят Международный день защиты детей массовыми мероприятиями. Изначально их планировали провести в Сити-центре, однако из-за непогоды организаторы решили перенести праздник в закрытое помещение - ДК "Мирас".

Фото из архива "НГ"

Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Начало праздника осталось прежним - 11.00.

На прежнем месте - на ул. Байтурсынова, рядом с Казахско-Французским центром - 1 июня стартует парад детских и молодежных оркестров и ансамблей. Шествие начнется на ул. Байтурсынова, колонна будет двигаться до главного входа в Центральный сквер и остановится на обратном пути около памятника А. Байтурсынову.

Подробный план мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня защиты детей